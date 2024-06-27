Наречений Тейлор Свіфт зізнався, що насправді думає про дітей Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон з дітьми. Фото: Reuters

Бойфренд Тейлор Свіфт Тревіс Келсі зустрів королівську сім’ю Великої Британії на стадіоні "Вемблі". Гравець Kansas City Chiefs, який позував із принцом Вільямом, принцом Джорджем і принцесою Шарлоттою за лаштунками на Eras Tour, розповів, що принцеса переповнена запитаннями, і він похвалив принца та принцесу Уельських за їхні батьківські здібності.

Про це пише Daily Mail.

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За словами Тревіса Келсі, 10-ти і 8-річні брат і сестра були "неймовірними", Тревіс сказав, що Шарлотта, зокрема, була "суперзіркою". Келсі похвалив те, що батьки дають волю самовираження своїм дітям.

Кейт Міддлтон з дітьми та принцом Вільямом. Фото: Reuters

Співачка Тейлор Свіфт з нареченим та з принцом Вільямом та його дітьми. Фото: соціальні мережі

Співачка Тейлор Свіфт з принцом Вільямом, принцом Джорджем і принцесою Шарлоттою. Фото: соціальні мережі

"Вона палала. Вона ставила запитання…Мені подобається, коли батьки просять своїх дітей бути тут і зараз, говорити…Заохочують їх взяти на себе ініціативу в розмові", — ділиться наречений Тейлор Свіфт.

"Принц Джордж теж був чудовим. Шарлота була прекрасною", — сказав брат Келсі Джейсон.

Самого принца Вільяма брати охарактеризували як "крутого чувака".

До речі, експерт із комунікацій Джуді Джеймс каже, що погляд між Кейт Міддлтон та її чоловіком говорить багато про їхній зв'язок.

Під час боротьби з раком принцеса Уельська показала "майстер-клас" із королівської витримки та силу і рішучість.

"Мова тіла Кейт під час повернення була майстер-класом того, що таке бути членом королівської родини. У неї вже був приклад покійної королеви, і він включав стоїцизм і спокій без жодної краплі жалю до себе чи драми", — розповіла експерт.

Підтримка з боку громадськості справила глибоке враження на принцесу, яка сказала у зверненні до народу, що була "вражена" "добрими повідомленнями", які змінили світ для "нас із Вільямом і допомогли нам обом пережити деякі складніші часи".

Нагадаємо, розкрили вартість вбрання дітей Кейт Міддлтон. А раніше ми писали, що Кейт Міддлтон кумедно привітала принца Вільяма з днем народження.