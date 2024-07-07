Немецкий город Гельзенкирхен был переименован в честь Тейлор Свифт.

В честь Тейлор Свифт переименуют город в Германии
Популярность Тейлор Свифт растет на виду и теперь даже мэры городов переименовывают их в ее честь. Населенный пункт в Германии будет называться Свифткирхен во время тура звезды.
Об этом пишет People.
Немецкий город Гельзенкирхен переименуют в честь Тейлор Свифт
Город Гельзенкирхен получит новое название Свифткирхен в честь артистки во время ее тура Eras Tour по стране. Звезда там выступит 17, 18 и 19 июля.
Автором идеи была поклонница певицы Алешани Вестхофф, которая создала петицию. Городской голова Карин Велге согласовал предложение.
"Это отличная идея временно переименовать Гельзенкирхен в Свифткирхен", — отметила мэр города.
Маркус Швардтманн, руководитель отдела по связям с общественностью, рассказал, что в Гельзенкирхене "в ближайшие дни установит много других знаков в многолюдных местах города".
"Как глава города я, конечно, очень рад, что Тейлор Свифт, сейчас самая успешная певица в мире, трижды будет выступать в Гельзенкирхене, поэтому в наш город снова будет привлечено международное внимание", — считает Карин Велге.
Впрочем, на этом проявление любви к Тейлор не заканчивается. По городу запустят "трамвай Taylor Swift", в котором пройдет вечеринка в честь певицы.
Напомним, жених Тейлор Свифт высказался в отношении детей Кейт Миддлтон. Также принц Уильям посетил концерт Тейлор Свифт вместе с семьей.
Читайте Новини.LIVE!