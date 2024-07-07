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В честь Тейлор Свифт переименуют город в Германии

7 июля 2024 10:30
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Немецкий город Гельзенкирхен был переименован в честь Тейлор Свифт.
Американская певица Тейлор Свифт. Фото: instagram.com/taylorswift
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Популярность Тейлор Свифт растет на виду и теперь даже мэры городов переименовывают их в ее честь. Населенный пункт в Германии будет называться Свифткирхен во время тура звезды.

Об этом пишет People.

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Немецкий город Гельзенкирхен переименуют в честь Тейлор Свифт

Город Гельзенкирхен получит новое название Свифткирхен в честь артистки во время ее тура Eras Tour по стране. Звезда там выступит 17, 18 и 19 июля.

В Германии переименовали город в честь Тейлора Свифта. Фото: instagram/gernegelsenkirchen
В Германии переименовали город в честь Тейлор Свифт. Фото: instagram/gernegelsenkirchen

Автором идеи была поклонница певицы Алешани Вестхофф, которая создала петицию. Городской голова Карин Велге согласовал предложение.

"Это отличная идея временно переименовать Гельзенкирхен в Свифткирхен", — отметила мэр города.

Город Тейлор Свифт - Свифткирхен
Город Тейлор Свифт — Свифткирхен. Фото: instagram/gernegelsenkirchen

Маркус Швардтманн, руководитель отдела по связям с общественностью, рассказал, что в Гельзенкирхене "в ближайшие дни установит много других знаков в многолюдных местах города".

"Как глава города я, конечно, очень рад, что Тейлор Свифт, сейчас самая успешная певица в мире, трижды будет выступать в Гельзенкирхене, поэтому в наш город снова будет привлечено международное внимание", — считает Карин Велге.

Знак переименованного в честь города Тейлор Свифт.
Знак переименованного в честь города Тейлор Свифт. Фото: instagram/gernegelsenkirchen

Впрочем, на этом проявление любви к Тейлор не заканчивается. По городу запустят "трамвай Taylor Swift", в котором пройдет вечеринка в честь певицы.

Напомним, жених Тейлор Свифт высказался в отношении детей Кейт Миддлтон. Также принц Уильям посетил концерт Тейлор Свифт вместе с семьей.

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