В Україні екранізують роман "Тореадори з Васюківки" — деталі

Дитячий малюнок до роману "Тореадори з Васюківки". Фото: weekend.today

За мотивами відомого дитячого пригодницького роману "Тореадори з Васюківки" Всеволода Нестайка знімуть фільм. Права на екранізацію книги отримали українські режисери Роман Краснощок та Антон Чистяков.

Про це повідомляє Суспільне Культура.

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Екранізація дитячого роману "Тореадори з Васюківки"

Режисери майбутньої стрічки зізнаються про те, що дуже любили цю книгу Нестайка та з самого дитинства мріяли зняти кіно за сюжетом культового роману, а тепер реалізують "не лише мрію свого дитинства, а й мрію всіх інших дітей" та додають, що головною ідею фільму стане "справжня дружба та дорослішання".

Продюсером "Тореадорів з Васюківки" стане Вероніка Степанчук, яка раніше екранізувала такі фільми, як "Мої думки тихі", "Як там Катя" та "Спадок брехні".

Поки що невідомі жодні деталі з приводу зйомок та коли саме режисери розпочнуть роботу над новим фільмом.

Роман "Тореадори з Васюківки" — трилогія відомого українського письменника Всеволода Нестайка, яка розповідає про двох сільських друзів Яву та Павлушу, які хочуть стати відомими у всьому світі і вигадують для реалізації своєї цілі смішні та дивакуваті сценарії. За сюжетом пригодницького роману, герої намагаються стати тореадорами, зловити іноземних шпигунів, підкорити столицю та інше.

Нагадаємо, абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик зіграє у голлівудській стрічці Smashing Machine ("Нищівна машина"), яка розповідає історію колишнього бійця UFC Марка Керра. А також українка Діана Оліфірова зняла останні епізоди третього сезону серіалу "Бріджертони".