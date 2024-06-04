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На екранах може з’явитися фільм, знятий за мотивами пригодницького роману "Тореадори з Васюківки"

4 червня 2024 13:09
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
В Україні екранізують роман "Тореадори з Васюківки" — деталі
Дитячий малюнок до роману "Тореадори з Васюківки". Фото: weekend.today
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

За мотивами відомого дитячого пригодницького роману "Тореадори з Васюківки" Всеволода Нестайка знімуть фільм. Права на екранізацію книги отримали українські режисери Роман Краснощок та Антон Чистяков.

Про це повідомляє Суспільне Культура.

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Екранізація дитячого роману "Тореадори з Васюківки"

Режисери майбутньої стрічки зізнаються про те, що дуже любили цю книгу Нестайка та з самого дитинства мріяли зняти кіно за сюжетом культового роману, а тепер реалізують "не лише мрію свого дитинства, а й мрію всіх інших дітей" та додають, що головною ідею фільму стане "справжня дружба та дорослішання".

Продюсером "Тореадорів з Васюківки" стане Вероніка Степанчук, яка раніше екранізувала такі фільми, як "Мої думки тихі", "Як там Катя" та "Спадок брехні".

Поки що невідомі жодні деталі з приводу зйомок та коли саме режисери розпочнуть роботу над новим фільмом.

Роман "Тореадори з Васюківки" — трилогія відомого українського письменника Всеволода Нестайка, яка розповідає про двох сільських друзів Яву та Павлушу, які хочуть стати відомими у всьому світі і вигадують для реалізації своєї цілі смішні та дивакуваті сценарії. За сюжетом пригодницького роману, герої намагаються стати тореадорами, зловити іноземних шпигунів, підкорити столицю та інше.

Нагадаємо, абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик зіграє у голлівудській стрічці Smashing Machine ("Нищівна машина"), яка розповідає історію колишнього бійця UFC Марка Керра. А також українка Діана Оліфірова зняла останні епізоди третього сезону серіалу "Бріджертони". 

література
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кіно
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роман
українські зірки

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