В Украине экранизируют роман "Тореадоры из Васюковки".

Детский рисунок к роману "Тореадори з Васюківки". Фото: weekend.today

По мотивам известного детского приключенческого романа "Тореадори з Васюківки" Всеволода Нестайко снимут фильм. Права на экранизацию книги получили украинские режиссеры Роман Краснощек и Антон Чистяков.

Об этом сообщает Суспільне Культура.

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Режиссеры будущей ленты признаются, что очень любили эту книгу Нестайко и с самого детства мечтали снять кино по сюжету культового романа, а теперь реализуют "не только мечту своего детства, но и мечту всех других детей" и добавляют, что главной идеей фильма станет "настоящая дружба и взросление".

Продюсером "Тореадорів з Васюківки" станет Вероника Степанчук, которая раньше экранизировала такие фильмы, как "Мої думки тихі", "Як там Катя" и "Спадок брехні".

Пока неизвестны детали по поводу съемок и когда именно режиссеры начнут работу над новым фильмом.

Роман "Тореадори з Васюківки" — трилогия известного украинского писателя Всеволода Нестайко, которая рассказывает о двух сельских друзьях Яве и Павлуше, которые хотят стать известными во всем мире и придумывают для реализации своей цели смешные и странные сценарии. По сюжету приключенческого романа герои пытаются стать тореадорами, поймать иностранных шпионов, покорить столицу и прочее.

Напомним, абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик сыграет в голливудской ленте Smashing Machine ("Сокрушительная машина"), рассказывающей историю бывшего бойца UFC Марка Керра. А также украинка Диана Олифирова сняла последние эпизоды третьего сезона сериала "Бриджертоны".