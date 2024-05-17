Українка Діана Оліфірова знімала третій сезон "Бріджертонів" — відео

Українська операторка Діана Оліфірова. Фото: instagram.com/dianaolifirovadop

Українська операторка Діана Оліфірова взяла участь у зйомказ останніх епізодів третього сезону серіалу "Бріджертони". Режисер Ендрю Ан задоволений її роботою.

Про це він написав в Instagram.

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16 травня відбулась прем'єра першої частини третього сезону серіалу "Бріджертони".

3 та 4 серії знімала кінооператорка з України — Діана Оліфірова. Вона у свій час закінчила Київський національний університет кіно, театру і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого.

Під час презентації нового сезону режисер серіалу Ендрю Ан відзначив вагомий внесок та підкреслив талант української операторки.

"Дякую нашій операторці Діані Оліфіровій за її натхненність і талант", — написав режисер.

Сама ж Діана лише запостила тизер сезону і писала, що з нетепінням чекає на нього. У день прем'єри опублыкувала фото зі зйомок, яке стоїть у рамочці.

Сторіз Діани Оліфірової. Фото: instagram.com/dianaolifirovadop

Нагадаємо, ми розповідали, що цікавого глядачі побачили у третьому сезоні "Бріджертонів". Також українська кінокоманда протягом 10 років знімала фільм "Будинок Слово: нескінчений роман" і він нарешті вийшов.