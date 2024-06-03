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Джонни Депп сыграет главную роль в новом фильме звезды "Братьев Гримм"

3 июня 2024 14:42
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Джонни Депп сыграет в новом кино.
Голливудский актер и музыкант Джонни Депп. Фото: instagram.com/johnnydepp/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известный голливудский актер Джонни Депп сыграет главную роль Сатаны в ленте культового британского режиссера Терри Гиллиама "Карнавал в конце света". В съемках также примут участие известные американские звезды — Джефф Бриджес, Адам Драйвер и Джейсон Момоа.

Об этом сообщает NME.

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Джонни Депп сыграет Сатану

Эту новость сообщил Гиллиам в недавнем интервью французскому изданию Premiere, в котором он также объяснил главную идею фильма "Карнавал в конце света".

Депп сыграет в нем главную роль Сатаны, который будет пытаться сохранить человечество, а Джефф Бриджес предстанет в роли Бога, обиженного на жителей Земли и нацеленного на их уничтожение.

Джонни Депп сыграет Сатану
Голливудский актер и музыкант Джонни Депп. Фото: instagram.com/johnnydepp/

"Бог решает уничтожить человечество, и единственный, кто пытается нас спасти — это Сатана, потому что ему нужны люди в аду, иначе у него не будет работы на веки вечные", — объяснил суть ленты Терри Гиллиам.

Оскароносный британский режиссер Терри Гиллиам, снявший многие популярные киношедевры — "12 обезьян", "Монти Пайтон и Священный Грааль" и "Братья Гримм", планирует поиграть в ленте с образом Бога.

Джонни Депп снимется в ленте культового британского продюсера
Британский кинорежиссер Терри Гиллиам. Фото: Reuters

"Это будет очень смешно для тех, кто любит обижаться. В фильме Бог — это природа, но природа, которая может разговаривать с вами. Мне понадобится анимация, чтобы оживить его, потому что в сцене с Богом есть по меньшей мере пятнадцать животных. Это будет сложно, потому что все должно быть реалистично. И это будет очень дорого!", — добавил известный кинорежиссер.

Съемки фильма намечены на январь 2025 года.

Напомним, ранее мы писали, что новый фильм франшизы "Безумный Макс" с Аней Тейлор-Джой провалился в прокате. А также канадский режиссер Дени Вильнев отметил успех своего фильма "Дюна: Часть вторая", который стал самым успешным в 2024 году.

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