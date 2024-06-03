Джонни Депп сыграет в новом кино.

Голливудский актер и музыкант Джонни Депп. Фото: instagram.com/johnnydepp/

Известный голливудский актер Джонни Депп сыграет главную роль Сатаны в ленте культового британского режиссера Терри Гиллиама "Карнавал в конце света". В съемках также примут участие известные американские звезды — Джефф Бриджес, Адам Драйвер и Джейсон Момоа.

Об этом сообщает NME.

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Эту новость сообщил Гиллиам в недавнем интервью французскому изданию Premiere, в котором он также объяснил главную идею фильма "Карнавал в конце света".

Депп сыграет в нем главную роль Сатаны, который будет пытаться сохранить человечество, а Джефф Бриджес предстанет в роли Бога, обиженного на жителей Земли и нацеленного на их уничтожение.

Голливудский актер и музыкант Джонни Депп. Фото: instagram.com/johnnydepp/

"Бог решает уничтожить человечество, и единственный, кто пытается нас спасти — это Сатана, потому что ему нужны люди в аду, иначе у него не будет работы на веки вечные", — объяснил суть ленты Терри Гиллиам.

Оскароносный британский режиссер Терри Гиллиам, снявший многие популярные киношедевры — "12 обезьян", "Монти Пайтон и Священный Грааль" и "Братья Гримм", планирует поиграть в ленте с образом Бога.

Британский кинорежиссер Терри Гиллиам. Фото: Reuters

"Это будет очень смешно для тех, кто любит обижаться. В фильме Бог — это природа, но природа, которая может разговаривать с вами. Мне понадобится анимация, чтобы оживить его, потому что в сцене с Богом есть по меньшей мере пятнадцать животных. Это будет сложно, потому что все должно быть реалистично. И это будет очень дорого!", — добавил известный кинорежиссер.

Съемки фильма намечены на январь 2025 года.

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