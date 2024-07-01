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На фронті загинув брат лідера гурту "Без обмежень"

1 липня 2024 11:53
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
На війні загинув брат лідера гурту "Без обмежень" — деталі
Лідер гурту "Без обмежень" Сергій Танчинець із братом Дмитро Чендеєм. Фото: Facebook
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Своє життя за незалежність України віддав брат лідера гурту "Без обмежень" Сергія Танчинця Дмитро Чендей. Він отримав поранення несумісне із життям.

Про це музикант повідомив на своїй сторінці в Facebook.

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Військовий Дмитро Чендей загинув 29 червня від важкого поранення, яке отримав під час виконання бойового завдання. Музикант Сергій Танчинецьподілився із шанувальниками спільними фото із захисником та вшанував пам'ять загиблого героя. Танчинець додав, що його рідна людина стала на захист України на початку війни.

На фронті загинув брат лідера гурту "Без обмежень" - фото 1
Брат лідера гурту "Без обмежень" Сергія Танчинця іДмитро Чендей. Фото: Facebook
На фронті загинув брат лідера гурту "Без обмежень" - фото 2
Лідер гурту "Без обмежень" Сергій Танчинець із братом Дмитро Чендеєм. Фото: Facebook

"Брат Дмитро Чендей на щиті! Воював з початку повномасштабного… ВОЇН! Світла памʼять тобі Братику! Надія Танчинець обіймаю вас усіх…", — написав фронтмен "Без обмежень".

Нагадаємо, своє життя за мирну Україну віддав український хореограф Антон Смецький, який ставив постановки для співачки Ірини Білик та шоумена Дмитра Коляденка. А також на війні загинула українська військовослужбовиця Олександра Рязанцева з позивним "Ялта", яка у мирному житті працювала стилісткою та вдягала відомих українських зірок.

смерть військові війна в Україні Сергій Танчинець гурт "Без обмежень" фронт

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