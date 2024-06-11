На фронті загинула Олександра "Ялта" Рязанцева

Українська стилістка та військова Шура Рязанцева. Фото: facebook.com/sashaa.ryazanceva

На війні загинула українська військовослужбовиця Олександра Рязанцева з позивним "Ялта". У мирному житті дівчина працювала стилісткою та вдягала відомих українських зірок.

Про це повідомила її сестра Валерія Рязанцева у Facebook.

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Рідна сестра військової опублікувала на її сторінці трагічне повідомлення.

"На превеликий жаль, Шурочки більше немає…", — написала вона.

На даний момент обставини її загибелі не відомі. Їй було 40 років.

Шура народилася у Криму, а тому взяла собі позивний на честь рідного міста. Під час Революції гідності дівчина рятувала життя учасників протестів на Інститутської вулиці у Києві. Після анексії Криму дівчина намагалася потрапити додому у Крим, однак росіяни її не просто не пропустили, а ще й взяли у полон, в якому вона провела п'ять днів.

Стилістка та військова Шура Рязанцева. Фото: facebook.com/sashaa.ryazanceva

Стилістка та військова Шура Рязанцева. Фото: facebook.com/sashaa.ryazanceva

Стилістка та військова Шура Рязанцева. Фото: facebook.com/sashaa.ryazanceva

Стилістка та військова Шура Рязанцева. Фото: facebook.com/sashaa.ryazanceva

До початку війни Олександра Рязанцева підбирала образи для ведучих "Інтер" та "Україна", шоу "Орел і Решка", також одягала відомих українських зірок — Тіну Кароль, O’Torvald і Kozak System та Володимира Зеленського зі студією "95 Квартал".

Дівчина долучилася до війська на початку повномасштабного вторгнення, спочатку у складі Шевченківської ТРО, а згодом вирушила боронити нашу країну на фронт.

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