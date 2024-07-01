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На фронте погиб брат лидера группы "Без обмежень"

1 июля 2024 11:53
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
На войне погиб брат лидера группы "Без ограничений".
Лидер группы "Без обмежень" Сергей Танчинец с братом Дмитрием Чендеем. Фото: Facebook
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Свою жизнь за независимость Украины отдал брат лидера группы "Без обмежень" Сергея Танчинца Дмитрий Чендей. Он получил ранение несовместимое с жизнью.

Об этом музыкант сообщил на своей странице в Facebook.

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Военный Дмитрий Чендей погиб 29 июня от тяжелого ранения, полученного во время выполнения боевого задания. Музыкант Сергей Танчинец поделился с поклонниками совместными фото с защитником и почтил память погибшего героя. Танчинец добавил, что его родной человек стал на защиту Украины в начале войны.

На фронте погиб брат лидера группы "Без ограничений" - фото 1
Брат лидера группы "Без обмежень" Сергея Танчинца и Дмитрий Чендей. Фото: Facebook
На фронте погиб брат лидера группы "Без ограничений" - фото 2
Лидер группы "Без обмежень" Сергей Танчинец с братом Дмитрием Чендеем. Фото: Facebook

"Брат Дмитрий Чендей на щите! Воевал с начала полномасштабного… ВОИН! Светлая память тебе Братик! Надежда Танчинец обнимаю вас всех…", — написал фронтмен "Без обмежень".

Напомним, свою жизнь за мирную Украину отдал украинский хореограф Антон Смецкий, который ставил постановки для певицы Ирины Билык и шоумена Дмитрия Коляденко. А также на войне погибла украинская военнослужащая Александра Рязанцева с позывным "Ялта", которая в мирной жизни работала стилисткой и одевала известных украинских звезд.

смерть военные война в Украине Сергей Танчинец группа "Без обмежень" фронт

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