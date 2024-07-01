На войне погиб брат лидера группы "Без ограничений".

Лидер группы "Без обмежень" Сергей Танчинец с братом Дмитрием Чендеем. Фото: Facebook

Свою жизнь за независимость Украины отдал брат лидера группы "Без обмежень" Сергея Танчинца Дмитрий Чендей. Он получил ранение несовместимое с жизнью.

Об этом музыкант сообщил на своей странице в Facebook.

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Военный Дмитрий Чендей погиб 29 июня от тяжелого ранения, полученного во время выполнения боевого задания. Музыкант Сергей Танчинец поделился с поклонниками совместными фото с защитником и почтил память погибшего героя. Танчинец добавил, что его родной человек стал на защиту Украины в начале войны.

Брат лидера группы "Без обмежень" Сергея Танчинца и Дмитрий Чендей. Фото: Facebook

Лидер группы "Без обмежень" Сергей Танчинец с братом Дмитрием Чендеем. Фото: Facebook

"Брат Дмитрий Чендей на щите! Воевал с начала полномасштабного… ВОИН! Светлая память тебе Братик! Надежда Танчинец обнимаю вас всех…", — написал фронтмен "Без обмежень".

Напомним, свою жизнь за мирную Украину отдал украинский хореограф Антон Смецкий, который ставил постановки для певицы Ирины Билык и шоумена Дмитрия Коляденко. А также на войне погибла украинская военнослужащая Александра Рязанцева с позывным "Ялта", которая в мирной жизни работала стилисткой и одевала известных украинских звезд.