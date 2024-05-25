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На Каннському кінофестивалі переміг фільм про сина російського олігарха

25 травня 2024 21:43
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Хто переміг на Каннському кінофестивалі 2024 — список
Кінокоманда фільму-переможця "Анора". Фото: instagram/festivaldecannes
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

У Каннах завершився 77-й кінофестиваль. Головним переможцем став фільм Шона Бейкера "Анора", де одним із головних героїв є син російських олігархів.

Про це повідомили в Instagram фестивалю.

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Найкращу нагороду "Золоту пальмову гілку" отримав режисер фільму "Анора". За сюжетом американська стриптизерка закохує у себе сина російського олігарха і він на ній одружується. Головні ролі виконали російські актори — Юра Борісов і Марк Едельштейн. Також в стрічці зіграли Майкі Медісон і Карен Каргулян. 

Переможці 77-го Каннського кінофестивалю

  • Гран-прі —  "Все, що уявляємо як світло", Паял Кападіа.
  • Приз за режисуру — Мігель Гомеш, "Гранд-тур".
  • Приз за сценарій — "Субстанція", режисерка Каролі Фаржеа.
  • Приз за найкращу жіночу роль — акторський ансамбль (Зої Салдана, Селена Гомес, Карла Софія Гаскон) картини "Емілія Перес" (режисер Жак Одіяр).
  • Приз за найкращу чоловічу роль — Джессі Племонс ("Види доброти", режисер Йоргос Лантімос).
  • Приз журі — "Емілія Перес" (режисер Жак Одіяр).
  • Спеціальний приз журі — "Насіння священного інжиру", режисер Мохаммад Расулоф.
  • У програмі "Особливий погляд" переміг фільм "Чорний пес" режисера Гуань Ху.
  • "Золоту камеру" за найкращий дебют отримав "Арманд" (Норвегія, Нідерланди). Режисер — Хальфдан Ульман Тьондель (внук Інгмара Бергмана представляв фільм у програмі "Особливий погляд").
  • Найкращим короткометражним фільмом став "Чоловік, який не міг мовчати" (The Man Who Could Not Remain Silent, Хорватія-Франція). Режисер — Небойша Слієпчевіч

Нагадаємо, нещодавно оголосили переможців української музичної премії Yuna-2024. Також ми розповідали, які закордонні зірки з'явились на червоній доріжці Каннського кінофестивалю в сукнях від українських брендів.

війна
кіно
фільм
росіяни
закордонні зірки
Каннський кінофестиваль

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