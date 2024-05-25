Хто переміг на Каннському кінофестивалі 2024 — список

На Каннському кінофестивалі переміг фільм про сина російського олігарха
У Каннах завершився 77-й кінофестиваль. Головним переможцем став фільм Шона Бейкера "Анора", де одним із головних героїв є син російських олігархів.
Про це повідомили в Instagram фестивалю.
"Золоту пальмову гілку" отримав фільм про росіян
Найкращу нагороду "Золоту пальмову гілку" отримав режисер фільму "Анора". За сюжетом американська стриптизерка закохує у себе сина російського олігарха і він на ній одружується. Головні ролі виконали російські актори — Юра Борісов і Марк Едельштейн. Також в стрічці зіграли Майкі Медісон і Карен Каргулян.
Переможці 77-го Каннського кінофестивалю
- Гран-прі — "Все, що уявляємо як світло", Паял Кападіа.
- Приз за режисуру — Мігель Гомеш, "Гранд-тур".
- Приз за сценарій — "Субстанція", режисерка Каролі Фаржеа.
- Приз за найкращу жіночу роль — акторський ансамбль (Зої Салдана, Селена Гомес, Карла Софія Гаскон) картини "Емілія Перес" (режисер Жак Одіяр).
- Приз за найкращу чоловічу роль — Джессі Племонс ("Види доброти", режисер Йоргос Лантімос).
- Приз журі — "Емілія Перес" (режисер Жак Одіяр).
- Спеціальний приз журі — "Насіння священного інжиру", режисер Мохаммад Расулоф.
- У програмі "Особливий погляд" переміг фільм "Чорний пес" режисера Гуань Ху.
- "Золоту камеру" за найкращий дебют отримав "Арманд" (Норвегія, Нідерланди). Режисер — Хальфдан Ульман Тьондель (внук Інгмара Бергмана представляв фільм у програмі "Особливий погляд").
- Найкращим короткометражним фільмом став "Чоловік, який не міг мовчати" (The Man Who Could Not Remain Silent, Хорватія-Франція). Режисер — Небойша Слієпчевіч
Нагадаємо, нещодавно оголосили переможців української музичної премії Yuna-2024. Також ми розповідали, які закордонні зірки з'явились на червоній доріжці Каннського кінофестивалю в сукнях від українських брендів.
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