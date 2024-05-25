Хто переміг на Каннському кінофестивалі 2024 — список

Кінокоманда фільму-переможця "Анора". Фото: instagram/festivaldecannes

У Каннах завершився 77-й кінофестиваль. Головним переможцем став фільм Шона Бейкера "Анора", де одним із головних героїв є син російських олігархів.

Про це повідомили в Instagram фестивалю.

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Найкращу нагороду "Золоту пальмову гілку" отримав режисер фільму "Анора". За сюжетом американська стриптизерка закохує у себе сина російського олігарха і він на ній одружується. Головні ролі виконали російські актори — Юра Борісов і Марк Едельштейн. Також в стрічці зіграли Майкі Медісон і Карен Каргулян.

Переможці 77-го Каннського кінофестивалю

Гран-прі — "Все, що уявляємо як світло", Паял Кападіа.

Приз за режисуру — Мігель Гомеш, "Гранд-тур".

Приз за сценарій — "Субстанція", режисерка Каролі Фаржеа.

Приз за найкращу жіночу роль — акторський ансамбль (Зої Салдана, Селена Гомес, Карла Софія Гаскон) картини "Емілія Перес" (режисер Жак Одіяр).

Приз за найкращу чоловічу роль — Джессі Племонс ("Види доброти", режисер Йоргос Лантімос).

Приз журі — "Емілія Перес" (режисер Жак Одіяр).

Спеціальний приз журі — "Насіння священного інжиру", режисер Мохаммад Расулоф.

У програмі "Особливий погляд" переміг фільм "Чорний пес" режисера Гуань Ху.

"Золоту камеру" за найкращий дебют отримав "Арманд" (Норвегія, Нідерланди). Режисер — Хальфдан Ульман Тьондель (внук Інгмара Бергмана представляв фільм у програмі "Особливий погляд").

Найкращим короткометражним фільмом став "Чоловік, який не міг мовчати" (The Man Who Could Not Remain Silent, Хорватія-Франція). Режисер — Небойша Слієпчевіч

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