Кто победил на Каннском кинофестивале 2024 — список

На Каннском кинофестивале победил фильм о сыне российского олигарха
В Каннах завершился 77-й кинофестиваль. Главным победителем стал фильм Шона Бейкера "Анора", где одним из главных героев является сын российского олигарха.
Об этом сообщили в Instagram фестиваля.
"Золотую пальмовую ветвь" получил фильм о россиянах
Лучшую награду "Золотую пальмовую ветвь" получил режиссер фильма "Анора". По сюжету американская стриптизерша влюбляет в себя сына российского олигарха и он на ней женится. Главные роли исполнили российские актеры — Юра Борисов и Марк Эдельштейн. Также в ленте сыграли Майки Мэдисон и Карен Каргулян.
Победители 77-го Каннского кинофестиваля
- Гран-при — "Все, что представляем как свет", Паял Кападиа.
- Приз за режиссуру — Мигель Гомеш, "Гранд-тур".
- Приз за сценарий — "Субстанция", режиссер Кароли Фаржеа.
- Приз за лучшую женскую роль — актерский ансамбль (Зои Салдана, Селена Гомес, Карла София Гаскон) картины "Эмилия Перес" (режиссер Жак Одияр).
- Приз за лучшую мужскую роль — Джесси Племонс ("Виды доброты", режиссер Йоргос Лантимос).
- Приз жюри — "Эмилия Перес" (режиссер Жак Одияр).
- Специальный приз жюри — "Семена священного инжира", режиссер Мохаммад Расулоф.
- В программе "Особый взгляд" победил фильм "Черный пес" режиссера Гуань Ху.
- "Золотую камеру" за лучший дебют получил "Арманд" (Норвегия, Нидерланды). Режиссер — Хальфдан Ульман Тендель (внук Ингмара Бергмана представлял фильм в программе "Особый взгляд").
- Лучшим короткометражным фильмом стал "Мужчина, который не мог молчать" (The Man Who Could Not Remain Silent, Хорватия-Франция). Режиссер — Небойша Слиепчевич
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