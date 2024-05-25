Кто победил на Каннском кинофестивале 2024 — список

Кинокоманда фильма-победителя "Анора". Фото: instagram/festivaldecannes

В Каннах завершился 77-й кинофестиваль. Главным победителем стал фильм Шона Бейкера "Анора", где одним из главных героев является сын российского олигарха.

Об этом сообщили в Instagram фестиваля.

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Лучшую награду "Золотую пальмовую ветвь" получил режиссер фильма "Анора". По сюжету американская стриптизерша влюбляет в себя сына российского олигарха и он на ней женится. Главные роли исполнили российские актеры — Юра Борисов и Марк Эдельштейн. Также в ленте сыграли Майки Мэдисон и Карен Каргулян.

Победители 77-го Каннского кинофестиваля

Гран-при — "Все, что представляем как свет", Паял Кападиа.

Приз за режиссуру — Мигель Гомеш, "Гранд-тур".

Приз за сценарий — "Субстанция", режиссер Кароли Фаржеа.

Приз за лучшую женскую роль — актерский ансамбль (Зои Салдана, Селена Гомес, Карла София Гаскон) картины "Эмилия Перес" (режиссер Жак Одияр).

Приз за лучшую мужскую роль — Джесси Племонс ("Виды доброты", режиссер Йоргос Лантимос).

Приз жюри — "Эмилия Перес" (режиссер Жак Одияр).

Специальный приз жюри — "Семена священного инжира", режиссер Мохаммад Расулоф.

В программе "Особый взгляд" победил фильм "Черный пес" режиссера Гуань Ху.

"Золотую камеру" за лучший дебют получил "Арманд" (Норвегия, Нидерланды). Режиссер — Хальфдан Ульман Тендель (внук Ингмара Бергмана представлял фильм в программе "Особый взгляд").

Лучшим короткометражным фильмом стал "Мужчина, который не мог молчать" (The Man Who Could Not Remain Silent, Хорватия-Франция). Режиссер — Небойша Слиепчевич

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