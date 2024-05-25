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На Каннском кинофестивале победил фильм о сыне российского олигарха

25 мая 2024 21:43
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Кто победил на Каннском кинофестивале 2024 — список
Кинокоманда фильма-победителя "Анора". Фото: instagram/festivaldecannes
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

В Каннах завершился 77-й кинофестиваль. Главным победителем стал фильм Шона Бейкера "Анора", где одним из главных героев является сын российского олигарха.

Об этом сообщили в Instagram фестиваля.

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Лучшую награду "Золотую пальмовую ветвь" получил режиссер фильма "Анора". По сюжету американская стриптизерша влюбляет в себя сына российского олигарха и он на ней женится. Главные роли исполнили российские актеры — Юра Борисов и Марк Эдельштейн. Также в ленте сыграли Майки Мэдисон и Карен Каргулян.

Победители 77-го Каннского кинофестиваля

  • Гран-при — "Все, что представляем как свет", Паял Кападиа.
  • Приз за режиссуру — Мигель Гомеш, "Гранд-тур".
  • Приз за сценарий — "Субстанция", режиссер Кароли Фаржеа.
  • Приз за лучшую женскую роль — актерский ансамбль (Зои Салдана, Селена Гомес, Карла София Гаскон) картины "Эмилия Перес" (режиссер Жак Одияр).
  • Приз за лучшую мужскую роль — Джесси Племонс ("Виды доброты", режиссер Йоргос Лантимос).
  • Приз жюри — "Эмилия Перес" (режиссер Жак Одияр).
  • Специальный приз жюри — "Семена священного инжира", режиссер Мохаммад Расулоф.
  • В программе "Особый взгляд" победил фильм "Черный пес" режиссера Гуань Ху.
  • "Золотую камеру" за лучший дебют получил "Арманд" (Норвегия, Нидерланды). Режиссер — Хальфдан Ульман Тендель (внук Ингмара Бергмана представлял фильм в программе "Особый взгляд").
  • Лучшим короткометражным фильмом стал "Мужчина, который не мог молчать" (The Man Who Could Not Remain Silent, Хорватия-Франция). Режиссер — Небойша Слиепчевич

Напомним, недавно объявили победителей украинской музыкальной премии Yuna-2024. Также мы рассказывали, какие звезды появились на красной дорожке Каннського кинофестиваля в платьях от украинских брендов.

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