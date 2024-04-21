Анна Кошмал призналась, что думает об актерах-путинистах из "Сватов"

Украинская актриса Анна Кошмал. Фото: instagram.com/smorkovkina/

Известная украинская актриса Анна Кошмал высказалась о своих коллегах из России, с которыми играла в популярном сериале "Сваты". Звезда заявила о том, что на съемках у нее с артистами сложились исключительно рабочие отношения.

Об этом она рассказала в развлекательном проекте "Исходящий 2.0".

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Из всех российских актеров известного сериала "Сваты", только Александр Феклистов, сыгравший Берковича, осудил кровавую политику Кремля. Хотя Кошмал не дружила с ним во время съемок, она знала о его проукраинской позиции и уверена, что он уже уехал из страны-агрессорки.

"Феклистов, да, всегда был очень проукраинским. Я лично с ним не общалась, только видела его поддержку. Видео, которое он записал. Я уверена, что он уехал. У него уже и так были планы. Насколько я знаю", — объяснила актриса.

Российский актер Иван Добронравов, сыгравший в "Сватах" Ивана Будько, неоднократно посещал раненых окупантов и поддержал аннексию Крыма. Татьяна Кравченко (Валюха), несмотря на то, что родилась в Украине, поверила в методичку пропагандистов и открыто поддержала убийства своих земляков.

А Олеся Железняк (Лариса Буханкина) оказалась страстной поклонницей Путина и заявила о том, что гордится таким президентом.

Анна Кошмал заявила о том, что во время съемок "Сватов" у нее были чисто рабочие отношения с актерами-путинистами, и она с ними не общалась даже до войны. Она не ожидала от них того, что они поддержат украинцев, а потому и не разочаровалась в их позиции.

"На больного человека как-то странно обижаться. Все почему-то думают, если мы в сериале семья, то у нас и в жизни такие отношения. Но это неправда. Мы никогда вне проекта не переписывались, не созванивались. У меня даже нет ни одного номера телефона тех людей. У нас никогда не было контакта. Мы приехали, поработали и разъехались. Никогда не было никаких родственных связей. Только рабочие отношения. Я ничего от них не ждала. У меня не было никаких разочарований или обид",— добавила Кошмал.

Ранее мы писали, что актрису Анну Кошмал захейтили жители Молдовы за отказ говорить с ними на русском языке. А также звезда "Сватов" стала тетушкой.