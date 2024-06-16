На Квентіна Тарантіно напали пропалестинські активісти — відео

Американський режисер Квентін Тарантіно. Фото: instagram/tarantinoxx

Антиізраїльська активістка накинулася із лайкою на відомого кінорежисера Квентіна Тарантіно. Інцидент стався, коли митець обідав у нью-йоркському ресторані.

Про це повідомляє The times of Israel.

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Антиізраїльська активістка накинулася на Тарантіно

Активістка, яка в соцмережах підписана, як Crackhead Barney, напала на американського режисера Квентіна Тарантіно. Вона почала його ображати в ресторані Che Li.

Quentin Tarantino is harassed and heckled in a restaurant by pro-"Palestine" activists



"Why are you a Zionist piece of sh*t, going to Israel?"



They get all up in his face and barely allow him to leave. pic.twitter.com/jonQOjMM5Z — 𝗡𝗶𝗼𝗵 𝗕𝗲𝗿𝗴 ♛ ✡︎ (@NiohBerg) June 16, 2024

Жінка увірвалась в ресторан, побачила режисера і почала викрикувати його ім'я.

"Квентін Тарантіно! Чому ти сіоністське лайно?" — кричала активістка. Квентін Тарантіно не реагував і вирішив покинути заклад.

Реакція Тарантіно на викрики активістки. Фото: Instragram/crackheadbarneyandfriends

Втім, активістка переслідувала його. Оголила груди й на камеру знімала режисера та себе. На вулиці зібрались однодумці блогерки й також намагались звернути увагу Тарантіно на себе. Коли йому врешті вдалось сісти в автівку, вони почали штовхати її ногами. Ймовірно, щоб не дати йому поїхати.

Оголена активістка напала на Тарантіно. Фото: Instragram/crackheadbarneyandfriends

Активісти псують автівку Тарантіно. Фото: Instragram/crackheadbarneyandfriends

Режисер у 2018 році одружився з ізраїльською співачкою та моделлю Даніелою Пік. Тому проживає на дві країни — США та Ізраїль. І часом з захопленням розповідає про останній.

Активісти звинуватили його у сіонізмі. Це єврейський націоналізм, головна мета якого була досягнута в 1948 році. Тоді вдалось створити державу для євреїв.

Квентін Тарантіно тікає від активістів. Фото: Instragram/crackheadbarneyandfriends

Нагадаємо, що Тарантіно нещодавно передумав знімати свій останній фільм "Кінокритик". Головна зірка серіалу "Відьмак" чекає на первістка.