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На Тарантіно у Нью-Йорку напала оголена жінка — відео

16 червня 2024 23:51
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
На Квентіна Тарантіно напали пропалестинські активісти — відео
Американський режисер Квентін Тарантіно. Фото: instagram/tarantinoxx
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Антиізраїльська активістка накинулася із лайкою на відомого кінорежисера Квентіна Тарантіно. Інцидент стався, коли митець обідав у нью-йоркському ресторані.

 Про це повідомляє The times of Israel.

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Антиізраїльська активістка накинулася на Тарантіно

Активістка, яка в соцмережах підписана, як Crackhead Barney, напала на американського режисера Квентіна Тарантіно. Вона почала його ображати в ресторані Che Li. 

Жінка увірвалась в ресторан, побачила режисера і почала викрикувати його ім'я.

"Квентін Тарантіно! Чому ти сіоністське лайно?" — кричала активістка. Квентін Тарантіно не реагував і вирішив покинути заклад.

Реакція Тарантіно на викрики активістки. Фото: Instragram/crackheadbarneyandfriends 
Реакція Тарантіно на викрики активістки. Фото: Instragram/crackheadbarneyandfriends

Втім, активістка переслідувала його. Оголила груди й на камеру знімала режисера та себе. На вулиці зібрались однодумці блогерки й також намагались звернути увагу Тарантіно на себе. Коли йому врешті вдалось сісти в автівку, вони почали штовхати її ногами. Ймовірно, щоб не дати йому поїхати.

Оголена активістка напала на Тарантіно.
Оголена активістка напала на Тарантіно. Фото: Instragram/crackheadbarneyandfriends 
Активісти псують автівку Тарантіно. Фото: Instragram/crackheadbarneyandfriends
Активісти псують автівку Тарантіно. Фото: Instragram/crackheadbarneyandfriends 

Режисер у 2018 році одружився з ізраїльською співачкою та моделлю Даніелою Пік. Тому проживає на дві країни — США та Ізраїль. І часом з захопленням розповідає про останній. 

Активісти звинуватили його у сіонізмі. Це єврейський націоналізм, головна мета якого була досягнута в 1948 році. Тоді вдалось створити державу для євреїв.

Квентін Тарантіно тікає від активістів. Фото: Instragram/crackheadbarneyandfriends
Квентін Тарантіно тікає від активістів. Фото: Instragram/crackheadbarneyandfriends 

Нагадаємо, що Тарантіно нещодавно передумав знімати свій останній фільм "Кінокритик". Головна зірка серіалу "Відьмак" чекає на первістка.

кіно
напад
Палестина
закордонні зірки
Нью-Йорк
Квентін Тарантіно
Ізраїль

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