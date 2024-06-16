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На Тарантино в Нью-Йорке напала обнаженная женщина — видео

16 июня 2024 23:51
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
На Квентина Тарантино напали пропалестинские активисты
Американский режиссер Квентин Тарантино. Фото: instagram/tarantinoxx
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Антиизраильская активистка набросилась с бранью на известного кинорежиссера Квентина Тарантино. Инцидент произошел, когда художник обедал в нью-йоркском ресторане.

Об этом сообщает The times of Israel.

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Пропалестинськая активистка набросилась на Тарантино

Активистка, которая в соцсетях подписана, как Crackhead Barney, напала на американского режиссера Квентина Тарантино. Она принялась его оскорблять в ресторане Che Li.

Женщина ворвалась в ресторан, увидела режиссера и принялась выкрикивать его имя.

"Квентин Тарантино! Почему ты сионистское дерьмо?" — кричала активистка. Квентин Тарантино не реагировал и решил покинуть заведение.

Реакция Тарантино на выкрики активистки. Фото: Instragram/crackheadbarneyandfriends 
Реакция Тарантино на выкрики активистки. Фото: Instragram/crackheadbarneyandfriends

Впрочем, активистка преследовала его. Обнажила грудь и на камеру снимала режиссера и себя. На улице собрались единомышленники блогера и также пытались обратить внимание Тарантино на себя. Когда ему удалось сесть в машину, они начали толкать ее ногами. Вероятно, чтобы не дать ему уехать.

Обнаженная активистка напала на Тарантино.
Обнаженная активистка напала на Тарантино. Фото: Instragram/crackheadbarneyandfriends
Активисты портят машину Тарантино. Фото: Instragram/crackheadbarneyandfriends
Активисты портят машину Тарантино. Фото: Instragram/crackheadbarneyandfriends

Режиссер в 2018 году женился на израильской певице и модели Даниэле Пик. Поэтому проживает на две страны США и Израиль. И иногда с увлечением рассказывает о последнем.

Активисты обвинили его в сионизме. Это еврейский национализм, главная цель которого была достигнута в 1948 году. Тогда удалось создать государство для евреев.

Квентин Тарантино убегает от активистов. Фото: Instragram/crackheadbarneyandfriends
Квентин Тарантино убегает от активистов. Фото: Instragram/crackheadbarneyandfriends

Напомним, что Тарантино недавно передумал снимать свой последний фильм "Кинокритик". Главная звезда сериала "Ведьмак" ждет на появление первого ребенка.

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