На Квентина Тарантино напали пропалестинские активисты

Американский режиссер Квентин Тарантино. Фото: instagram/tarantinoxx

Антиизраильская активистка набросилась с бранью на известного кинорежиссера Квентина Тарантино. Инцидент произошел, когда художник обедал в нью-йоркском ресторане.

Об этом сообщает The times of Israel.

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Активистка, которая в соцсетях подписана, как Crackhead Barney, напала на американского режиссера Квентина Тарантино. Она принялась его оскорблять в ресторане Che Li.

Quentin Tarantino является нарастающим и украшенным в ресторане по-"Palestine" activists



"Когда вы являетесь Зионистом путешествием sh*t, идти в Israel?"



Они get all up in the face and barely allow him to leave. pic.twitter.com/jonQOjMM5Z — 𝗡𝗶𝗼𝗵 𝗕𝗲𝗿𝗴 ♛ ✡︎ (@NiohBerg) June 16, 2024

Женщина ворвалась в ресторан, увидела режиссера и принялась выкрикивать его имя.

"Квентин Тарантино! Почему ты сионистское дерьмо?" — кричала активистка. Квентин Тарантино не реагировал и решил покинуть заведение.

Реакция Тарантино на выкрики активистки. Фото: Instragram/crackheadbarneyandfriends

Впрочем, активистка преследовала его. Обнажила грудь и на камеру снимала режиссера и себя. На улице собрались единомышленники блогера и также пытались обратить внимание Тарантино на себя. Когда ему удалось сесть в машину, они начали толкать ее ногами. Вероятно, чтобы не дать ему уехать.

Обнаженная активистка напала на Тарантино. Фото: Instragram/crackheadbarneyandfriends

Активисты портят машину Тарантино. Фото: Instragram/crackheadbarneyandfriends

Режиссер в 2018 году женился на израильской певице и модели Даниэле Пик. Поэтому проживает на две страны США и Израиль. И иногда с увлечением рассказывает о последнем.

Активисты обвинили его в сионизме. Это еврейский национализм, главная цель которого была достигнута в 1948 году. Тогда удалось создать государство для евреев.

Квентин Тарантино убегает от активистов. Фото: Instragram/crackheadbarneyandfriends

Напомним, что Тарантино недавно передумал снимать свой последний фильм "Кинокритик". Главная звезда сериала "Ведьмак" ждет на появление первого ребенка.