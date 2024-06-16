На Квентина Тарантино напали пропалестинские активисты

На Тарантино в Нью-Йорке напала обнаженная женщина — видео
Антиизраильская активистка набросилась с бранью на известного кинорежиссера Квентина Тарантино. Инцидент произошел, когда художник обедал в нью-йоркском ресторане.
Об этом сообщает The times of Israel.
Пропалестинськая активистка набросилась на Тарантино
Активистка, которая в соцсетях подписана, как Crackhead Barney, напала на американского режиссера Квентина Тарантино. Она принялась его оскорблять в ресторане Che Li.
Quentin Tarantino является нарастающим и украшенным в ресторане по-"Palestine" activists— 𝗡𝗶𝗼𝗵 𝗕𝗲𝗿𝗴 ♛ ✡︎ (@NiohBerg) June 16, 2024
"Когда вы являетесь Зионистом путешествием sh*t, идти в Israel?"
Они get all up in the face and barely allow him to leave. pic.twitter.com/jonQOjMM5Z
Женщина ворвалась в ресторан, увидела режиссера и принялась выкрикивать его имя.
"Квентин Тарантино! Почему ты сионистское дерьмо?" — кричала активистка. Квентин Тарантино не реагировал и решил покинуть заведение.
Впрочем, активистка преследовала его. Обнажила грудь и на камеру снимала режиссера и себя. На улице собрались единомышленники блогера и также пытались обратить внимание Тарантино на себя. Когда ему удалось сесть в машину, они начали толкать ее ногами. Вероятно, чтобы не дать ему уехать.
Режиссер в 2018 году женился на израильской певице и модели Даниэле Пик. Поэтому проживает на две страны США и Израиль. И иногда с увлечением рассказывает о последнем.
Активисты обвинили его в сионизме. Это еврейский национализм, главная цель которого была достигнута в 1948 году. Тогда удалось создать государство для евреев.
Напомним, что Тарантино недавно передумал снимать свой последний фильм "Кинокритик". Главная звезда сериала "Ведьмак" ждет на появление первого ребенка.
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