Зірка серіалу "Відьмак" Генрі Кавілл очікує на народження первістка

Зірка "Відьмака" незабаром стане батьком
Зірка серіалу "Відьмак" Генрі Кавілл поділився новиною про очікування малюка. Він незабаром стане батьком і вже підготувався до цієї події.
Світлину виклав в Instagram.
Легендарний "Відьмак" Генрі Кавілл готується стати батьком
У Міжнародний день батька Генрі Кавілл ще раз підтвердив, що він з коханою та за сумісництвом продюсеркою Наталі Віскузо чекають на народження первістка.
Вони розповідали, що дуже щасливі й з нетерпінням очікують на народження малюка. Видно, що пара вже навіть підготувалась — купила ліжечко та все необхідне для дитини.
"О так..... і з Днем батька, татусі. Виявляється, я скоро приєднаюся до ваших святих лав! Дасте поради? І не хвилюйтеся, подушки не будуть в ліжечку, коли приїде малеча, просто речі, щоб він або вона могли побудувати мініатюри Warhammer", — підписав фото актор.
Нагадаємо, ми розповідали, який актор зіграє "Відьмака" у 4 сезоні, адже Генрі Кавілл покинув цю роль. Також режисери зізнались, який сезон стане останнім.
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