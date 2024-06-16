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Зірка "Відьмака" незабаром стане батьком

16 червня 2024 20:44
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Зірка серіалу "Відьмак" Генрі Кавілл очікує на народження первістка
Англійський актор Генрі Кавілл. Фото: серіал "Відьмак"
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Зірка серіалу "Відьмак" Генрі Кавілл поділився новиною про очікування малюка. Він незабаром стане батьком і вже підготувався до цієї події. 

Світлину виклав в Instagram.

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У Міжнародний день батька Генрі Кавілл ще раз підтвердив, що він з коханою та за сумісництвом продюсеркою Наталі Віскузо чекають на народження первістка.

Вони розповідали, що дуже щасливі й з нетерпінням очікують на народження малюка. Видно, що пара вже навіть підготувалась — купила ліжечко та все необхідне для дитини.

"О так..... і з Днем батька, татусі. Виявляється, я скоро приєднаюся до ваших святих лав! Дасте поради? І не хвилюйтеся, подушки не будуть в ліжечку, коли приїде малеча, просто речі, щоб він або вона могли побудувати мініатюри Warhammer", — підписав фото актор.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Henry Cavill (@henrycavill)

Нагадаємо, ми розповідали, який актор зіграє "Відьмака" у 4 сезоні, адже Генрі Кавілл покинув цю роль. Також режисери зізнались, який сезон стане останнім.

серіал
вагітність
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