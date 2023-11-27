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На тлі снігопадів в Україні Netflix презентував трейлер фільму-катастрофи "Снігова спільнота"

27 листопада 2023 20:32
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Стас Кожушко
Редактор
На тлі снігопадів в Україні Netflix презентував трейлер фільму-катастрофи "Снігова спільнота"
Фрагмент фільму "Снігова спільнота". Фото: Netflix
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Останній тиждень осені видався в Україні вкрай зимовим. Потужні снігопади, хуртовини та штормовий вітер наробив лиха в багатьох областях країни. Чимало українців залишились без світла, тепла та води. За збігом обставин, саме в цей день Netflix опублікував трейлер фільму-катастрофи "Снігова спільнота".

Відео доступне для перегляду на YouTube-каналі стримінгової платформи. 

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Фільм іспанського режисера Хуана Антоніо Байони, який розповідає про виживання в Андах після авіакатастрофи 1972 року. В результаті вижили 16 людей, які, опинившись у суворих умовах, змушені вдаватися до крайніх заходів, включаючи канібалізм, щоб вижити.

Головні ролі у ньому зіграли Енцо Вогрічіч, Матіас Рекалт, Агустін Парделла, Естебан Кукурічка та Томас Вольф. Фільм показали на закритті 80-го Венеціанського кінофестивалю у вересні цього року.

Хуан Антоніо Байона, відомий за такими фільмами, як "Неможливе", "Світ Юрського періоду-2", "Голос монстра" та "Притулок". "Снігова спільнота" став першим фільмом Netflix, відібраним іспанським комітетом для участі в премії "Оскар".

Прем'єра "Снігової спільноти" відбудеться спочатку на великих екранах 14 грудня. А вже 4 січня фільм буде доступний для перегляду на стримінговій платформі Netflix.

Нагадаємо, раніше ми писали, що консультант фільму режисера Рідлі Скотта "Наполеон" відповів хейтерам. Також ми розповідали, що Netflix дав режисеру понад 50 млн доларів на новий серіал, а він їх витратив на себе.

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