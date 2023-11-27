На фоне снегопадов в Украине Netflix представил трейлер фильма-катастрофы "Снежное сообщество"

Фрагмент фильма "Снежное сообщество". Фото: Netflix

Последняя неделя осени выдалась в Украине крайне зимней. Мощные снегопады, метели и штормовой ветер натворил бедствия во многих областях страны. Многие украинцы остались без света, тепла и воды. По стечению обстоятельств именно в этот день Netflix опубликовал трейлер фильма-катастрофы "Снежное сообщество".

Видео доступно для просмотра на YouTube-канале стриминговой платформы.

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Фильм испанского режиссера Хуана Антонио Байоны, рассказывающий о выживании в Андах после авиакатастрофы 1972 года. В результате выжили 16 человек, которые, оказавшись в суровых условиях, вынуждены предпринимать крайние меры, включая каннибализм, чтобы выжить.

Главные роли в нем сыграли Энцо Вогричич, Матиас Рекалт, Агустин Парделла, Эстебан Кукуричка и Томас Вольф. Фильм показали на закрытии 80-го Венецианского кинофестиваля в сентябре этого года.

Хуан Антонио Байона, известный по таким фильмам, как "Невозможное", "Мир Юрского периода-2", "Голос монстра" и "Приют". "Снежное сообщество" стало первым фильмом Netflix, отобранным испанским комитетом для участия в премии "Оскар".

Премьера "Снежного сообщества" состоится сначала на больших экранах 14 декабря. А уже 4 января фильм будет доступен для просмотра на стриминговой платформе Netflix.

Напомним, ранее мы писали, что консультант фильма режиссера Ридли Скотта "Наполеон" ответил хейтерам. Также мы рассказывали, что Netflix дал режиссеру более 50 млн долларов на новый сериал, а он их потратил на себя.