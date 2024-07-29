Меган Маркл вигуляла образ майже на три мільйони гривень

Герцогиня Сассекська Меган Маркл. Фото: Reuters

Меган Маркл відвідала літній бізнес-саміт у Хемптонсі, організований Емі Гріффін — відомим брокером та засновницею інвестиційної компанії G9 Ventures. Дружина принца Гаррі вразила прикрасами, які обрала для виходу.

Про це пише Daily Mail.

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Образ герцогині Сассекської в цілому коштував майже три мільйони гривень. Дружина принца Гаррі поєднала жилет на ґудзиках вартістю 209 фунтів стерлінгів з відповідними брюками вартістю 255 фунтів стерлінгів у тому ж бежевому кольорі. Все це доповнила безліччю коштових прикрас, у тому числі годинником Cartier принцеси Діани за 17 800 фунтів стерлінгів, браслетом Cartier Love Yellow Gold вартістю 5 800 фунтів стерлінгів.

Меган Маркл з Мішей Нану та Боббі Браун. Фото: соціальні мережі

Меган Маркл з Сарою Блейклі та Джеймі Керн Лімою. Фото: соціальні мережі

Її зап’ястя також прикрашав її браслет Against Evil Eye Five Eye Diamond Pave від улюбленого ювеліра знаменитостей Лорейн Шварц. Виріб, який продається за 15 800 фунтів стерлінгів, містить топаз, а також чорні та білі діаманти. Поверх своїх браслетів Меган також одягла два намиста, в тому числі своє намисто Cartier Justr Un Clou за 15 500 фунтів стерлінгів. Вона доповнила його своїм кольє з підвіскою "Імператорський диск" вартістю 1425 фунтів стерлінгів від Ariel Gordon Jewellery. Меган завершила образ чорними сонцезахисними окулярами Santa Barbara вартістю 175 фунтів стерлінгів.

З Каліфорнії до Нью-Йорка 42-річна Маркл прилетіла приватним літаком разом із підприємницею Джеймі Керн Лімою — першою в історії жінкою, яка обійняла посаду генерального директора у великій косметичній компанії L'Oreal. У своїх соцмережах Ліма виклала спільні фото з герцогинею Сассекською та іншими учасницями заходу.

Також фотографія Меган з'явилася у соцмережах Боббі Браун, засновниці Bobbi Brown Cosmetics. Маркл розраховувала отримати на заході цінні поради щодо просування її лайфстайл-бренду American Riviera Orchard.

Нагадаємо, принцеса Уельська засвітила унікальну прикрасу. А раніше ми писали, що астролог сказала про майбутнє принца Джорджа.