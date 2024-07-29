Меган Маркл выгуляла образ почти на три миллиона гривен

Герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: Reuters

Меган Маркл посетила летний бизнес-саммит в Хэмптонсе, организованный Эми Гриффин — известным брокером и основательницей инвестиционной компании G9 Ventures. Супруга принца Гарри поразила украшениями, которые выбрала для выхода.

Об этом пишет Daily Mail.

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Образ герцогини Сассекской в общей сложности стоил почти три миллиона гривен. Супруга принца Гарри сочетала жиет на пуговицах стоимостью 209 фунтов стерлингов с брюками стоимостью 255 фунтов стерлингов в том же бежевом цвете. Все это объединила с множеством блестящих украшений, в том числе часами Cartier принцессы Дианы за 17 800 фунтов стерлингов, браслетом Cartier Love Yellow Gold стоимостью 5 800 фунтов стерлингов.

Меган Маркл из Мишей Нану и Бобби Браун. Фото: социальные сети

Меган Маркл с Сарой Блейкли и Джейми Керн Лимой. Фото: социальные сети

Ее запястье также украшал ее браслет. Against Evil Eye Five Eye Diamond Pave от любимого ювелира знаменитостей Лорейна Шварца. Изделие, продающееся за 15800 фунтов стерлингов, содержит топаз, а также черные и белые бриллианты. Поверх своих браслетов Меган также надела два ожерелья, в том числе ожерелье Cartier Justr Un Clou за 15 500 фунтов стерлингов. Она дополнила его своим колье с подвеской Императорский диск стоимостью 1425 фунтов стерлингов от Ariel Gordon Jewellery. Меган завершила образ черными солнцезащитными очками Santa Barbara стоимостью 175 фунтов стерлингов.

Из Калифорнии в Нью-Йорк 42-летняя Маркл прилетела частным самолетом вместе с предпринимателем Джейми Керн Лимой — первой в истории женщиной, занявшей должность генерального директора в крупной косметической компании L'Oreal. В своих соцсетях Лима выложила общие фото с герцогиней Сассекской и другими участниками мероприятия.

Также фотография Меган появилась в соцсетях Бобби Браун, основательницы Bobbi Brown Cosmetics. Маркл рассчитывала получить на мероприятии ценные советы по продвижению ее лайфстайл-бренда American Riviera Orchard.

Напомним, принцесса Уэльская засветила уникальное украшение. А раньше мы писали, что астролог сказала о будущем принца Джорджа.