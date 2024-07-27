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Була нещирою з самого початку — Меган Маркл дорікнули у грі на камеру

27 липня 2024 07:00
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Меган Маркл дорікнули у грі на камеру під час її заручин з принцом Гаррі
Герцогиня Сассекська Меган Маркл із принцом Гаррі. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Ведуча новин BBC Мішала Хусейн відома своєю холодною, спокійною манерою, навіть коли розповідає про політиків у програмі Today на Radio 4. Тож її рішення публічно відповісти на критику герцогині Сассекської щодо їхнього спільного телевізійного інтерв’ю у 2017 році на честь заручин Меган і Гаррі викликало хвилю обурення. Але королівський оглядач Річард Еден став на бік колеги.

Про це пише Daily Mail.

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Критика Мішала прозвучала в "документальному серіалі" Netflix 2022 року "Гаррі та Меган", коли герцогиня припустила, що інтерв’ю Хусейн із нею було "організованим реаліті-шоу.

 

Герцогиня Сассекська Меган Маркл у Нігерії
Герцогиня Сассекська Меган Маркл у Нігерії. Фото: Reuters

 

За словами високопоставленого королівського джерела, Меган скаржилася, що ведуча "не була достатньо чуйною, теплою", щоб провести інтерв’ю.

Було сказано, що колишня актриса воліла б, щоб на цю посаду була обрана Опра Вінфрі. Мішала на свій захист сказала, що Меган не була наївною жертвою якоїсь скоординованої змови, вона вірила, що королівське подружжя серйозно подумало над тим, що вони скажуть слухачам.

"Коли герцогиня Сассекська сказала, що моє інтерв’ю з нею та Гаррі про заручини було "організованим реаліті-шоу", я не знала, що з цим робити. Вони, здавалося, продумували, яким буде їхнє нове життя і що шлюб означатиме для її життя зокрема", — говорить Хусен.

 

Герцогиня Сассекська Меган Маркл
Герцогиня Сассекська Меган Маркл. Фото: Reuters

 

Мішала додає, що не було жодного натяку на біду, яка станеться пізніше — коли пара вирішила залишити королівські обов’язки.

"Не було нічого, що вказувало б на те, що станеться. Це були двоє людей, які були сповнені радості одне від одного та життя", — пригадала Мішала.

Річард Еден говорить, що спілкувався з джерелами, які працювали в королівському домі під час інтерв’ю Хусейн в 2017 році, і вони сказали, що "виступ" герцогині мав викликати більше занепокоєння, ніж викликав.

"У той час було таке хвилювання з приводу заручин, що ніхто насправді не ставив під сумнів деякі коментарі Меган. Але, якщо ви подивіться це знову зараз, деякі її відповіді здаються нещирими, а мова її тіла промовиста", — пригадує інсайдер.

Меган, безсумнівно, виглядала набагато впевненіше, ніж інші жінки, які вийшли заміж за члена королівської родини.

 

Герцогиня Сассекська Меган Маркл
Герцогиня Сассекська Меган Маркл. Фото: Reuters

 

Наприклад, леді Діана Спенсер, якій на той час було 19 років, була дуже сором’язлива під час інтерв’ю, стоячи поруч із принцом Чарльзом у 1981 році. Кейт Міддлтон, якій тоді було 28, виглядала нервовою, коли Том Бредбі з ITV поставив їм запитання в Кенсінгтонському палаці в 2010 році. Вона дозволила принцу Вільяму взяти на себе ініціативу.

Навпаки, Меган, якій тоді було 36 років, під час інтерв’ю виглядала більш впевненою, ніж Гаррі. Зрештою, вона була досвідченою актрисою. Її мова тіла, вона іноді нахилялася до свого нареченого, зробила її домінуючим партнером. Оглядаючись назад, зараз важко не почути деякі з її відповідей інакше.

Наприклад, Меган розповіла Хусейн, що вона зустріла Гаррі на "побачення наосліп", а Гаррі додав: "Це було побачення наосліп, звичайно".

Однак у серіалі Netflix герцог каже, що він познайомився зі своєю майбутньою дружиною через додаток.

"Ми з Меган познайомилися через Instagram", — пояснив він.

 

Герцогиня Сассекська Меган Маркл із принцом Гаррі
Герцогиня Сассекська Меган Маркл із принцом Гаррі. Фото: Reuters

 

У 2017 році Меган розповіла Хусейн, що коли спільний друг допомагав організувати "побачення наосліп", вона мало знала про Гаррі.

"Оскільки я зі Штатів, ви не дуже знайомі з інформацією про королівську сім’ю. Я мало про нього знала, тому єдине, про що я запитала її, коли вона сказала, що хоче нас познайомити, було одне запитання. Я сказала: "Ну, він милий?", — пригадувала Меган Маркл.

 

Була нещирою з самого початку — Меган Маркл дорікнули у грі на камеру - фото 5
Герцогиня Сассекська Меган Маркл. Фото: Reuters

 

Однак згодом з'ясувалося, що Меган з дитинства дуже цікавилася королівською родиною.

Ставши дорослою, Меган настільки захоплювалася королівськими новинами, що коментувала їх у своєму блозі The Tig.

"Чим більше я оглядаюся на те інтерв’ю 2017 року з Мішала Хусейн, тим більше здається, що по-справжньому "спланованим шоу" в ньому був, насправді, виступ герцогині. У американській драмі "Форс-мажори" вона зіграла роль помічника юриста Рейчел Зейн — з успіхом. Але вона знайшла нову роль у Кенсінгтонському палаці: наївна аутсайдерка вийшла заміж за Віндзорів. Я б сказав, що вона була менш переконливою", — сказав Еден.

Меган була зображена, позуючи біля Букінгемського палацу як 15-річна туристка зі своєю тодішньою подругою Нінакі Прідді, яка зауважила про її шлюб із Гаррі: "Я зовсім не шокована. Таке враження, що вона все життя планувала це. Меган отримує саме те, що хоче, і Гаррі закохався в її гру. Вона завжди була зачарована королівською родиною. Вона хоче бути принцесою Діаною 2.0. Вона вміло зіграє свою роль, але я йому раджу діяти обережно".

 

Герцогиня Сассекська Меган Маркл із принцом Гаррі
Герцогиня Сассекська Меган Маркл із принцом Гаррі. Фото: Reuters

 

Нагадаємо, Кейт Міддлтон розкритикували за домашнє фото. А раніше ми писали, що Меган Маркл похизувалася фігурою у червоній сукні.

принц Гаррі Меган Маркл Королева Камілла зірки

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