Принц Вільям з'явиться у стрічці про безпритульних — деталі

Принц Уельський Вільям. Фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Принц Вільям зніметься в ексклюзивному документальному фільмі ITV. Стрічка розповість про перший рік його кампанії з подолання бездомності у Великобританії.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Двосерійний фільм "Принц Вільям: Ми можемо покінчити з бездомністю" розповідає про те, як майбутній король Великобританії запускає свій амбітний проєкт "Додому" та дозволяє глядачам потрапити "за лаштунки" роботи над ним.

Окрім розповіді про долі тих, хто пережив або наразі стикається з проблемою бездомності, у фільмі також покажуть осіб, які очолюють благодійні проєкти по всій Великій Британії.

Принц Уельський Вільям з'явиться у документальній стрічці. Фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Режисером стрічки став Луї Теру з "Mindhouse productions" та лауреат премії BAFTA Лео Берлі. Виконавчим продюсером виступив Аррон Феллоуз.

Принц Вільям давно переймається проблемою бездомності і є королівським патроном благодійної організації The Passage, після того, як відвідав один з притулків разом з матір'ю, коли йому було 11 років.

У 2009 році він провів ніч без даху над головою, щоб зрозуміти важке становище бездомних на Різдво.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон та принц Вільям не готові примиритися з Гаррі та невісткою. Також принц Гаррі знову втрапив у скандал. Цього разу через "незаслужену" нагороду.