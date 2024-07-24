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На Венецианском кинофестивале пройдет мировая премьера фильма про войну в Украине

24 июля 2024 22:35
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Фильм режиссера Ольги Журбы о войне в Украине покажут на Венецианском кинофестивале
Режиссер Ольга Журба. Фото: менеджмент фильма "Песни медленно горящей земли"
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

Мировая премьера документального фильма "Песни медленно горящей земли" украинского режиссера Ольги Журбы состоится на 81-м Венецианском международном кинофестивале. В этом году он пройдет с 28 августа по 7 сентября.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент фильма.

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По словам Ольги Журбы, участие в Венецианском международном кинофестивале открывает путь к более широкой аудитории. Фильм увидит больше людей, а это возможность распространить бескомпромиссные месседжи о войне и российском терроре.

"Фильм создан таким образом, чтобы побудить зрителя чувствовать и осмысливать угрозу, нависшую не только над Украиной, но и над всем миром… Мы начали съемки с первых дней великой войны. Я осознавала, что это моя обязанность — документировать то, что с нами происходит. Есть понимание, что это будет особенно нужно для будущих поколений", — отметила Журба.

Фильм Ольги Грусти
Постер фильма "Песни медленно горящей земли". Фото: Facebook/SongsOfSlowBurningEarth

"Песни медленно горящей земли" изображает сцены из жизни в Украине в течение первых двух лет полномасштабного российского вторжения, складывающихся в трагическую мозаику нормализации опытов войны в обществе.

Для Ольги Журбы фильм стал второй полнометражной документальной работой. Операторами фильма выступили Владимир Усик ("Ля Палисиада"), Вячеслав Цветков ("Этот дождь никогда не кончится", "Земля голубая, как апельсин") и Михаил Любарский ("Люксембург, Люксембург", "Дом "Слово": Бесконечный роман").

Напомним, ранее мы писали, что жюри 15-го Одесского международного кинофестиваля объявило победителей. Также мы рассказывали, что принц Уильям появится в новом документальном фильме.

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