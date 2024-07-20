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Журі 15-го Одеського міжнародного кінофестивалю оголосило переможців

20 липня 2024 22:20
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Одеський міжнародний кінофестиваль 2024 оголосив переможців
15-й Одеський міжнародний кінофестиваль. Фото: Facebook/odesaiff
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

В суботу, 20 липня, пройшла церемонія закриття та нагородження 15-го Одеського міжнародного кінофестивалю (ОМКФ). Через повномасштабну війну цього року його провели в Києві. Під час урочистого заходу міжнародне та національне журі оголосили переможців.

Про це повідомляє "Детектор медіа".

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Переможці 15-го Одеського міжнародного кінофестивалю

Журі Національного конкурсу визначило найкращим документальним фільмом стрічку "Глядєлов" режисерки Ксенії Кравцової. "Сірі бджоли" режисера Дмитра Мойсеєва стали найкращим ігровим фільмом. "Киснева станція" режисера Івана Тимченка здобула першу спеціальну згадку. В "Яса" режисера Сергія Маслобойщикова — друга особлива згадка.

Киснева станція
Інформація про фільм "Киснева станція". Скриншот: сайт ОМКФ

У номінації "Найкращий європейський фільм" відзнаку "Особлива згадка" отримала стрічка "Чорничні мрії", яку в копродукції Грузії, Франції, Бельгії та Катару зняла режисерка Елене Мікаберідзе. Відзнака "Друга особлива згадка" дісталась норвезькому фільму "Секс" режисера Даґа Йогана Хауґеруда. "Майже нічого" польського режисера Ґжеґожа Дембовського стала найкращим європейським фільмом.

Чорничні мрії
"Чорничні мрії" на ОМКФ. Скриншот: сайт кінофестивалю

Урочисту церемонію закриття 15-го Одеського міжнародного кінофестивалю відвідали чимало знаменитостей. Серед них була, зокрема, й акторка Ольга Сумська. У своїх соцмережах вона показала залаштунки заходу. 

Нагадаємо, раніше ми писали, який фільм став першим мільярдером за касовими зборами у світовому прокаті 2024 року. Також ми розповідали, що в Голлівуді натякнули на дату виходу третьої "Дюни".

кіно фестиваль нагорода ОМКФ

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