На фронте погибла Александра "Ялта" Рязанцева

Украинская стилистка и военная Шура Рязанцева. Фото: facebook.com/sashaa.ryazanceva

На войне погибла украинская военнослужащая Александра Рязанцева с позывным "Ялта". В мирной жизни девушка работала стилисткой и одевала известных украинских звезд.

Об этом сообщила ее сестра Валерия Рязанцева в Facebook.

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Родная сестра военной опубликовала на ее странице трагическое сообщение.

"К большому сожалению, Шурочки больше нет…" — написала она.

На данный момент обстоятельства ее гибели неизвестны. Ей было 40 лет.

Шура родилась в Крыму, поэтому взяла себе позывной в честь родного города. Во время Революции достоинства девушка спасала жизнь участников протестов на Институтской улице в Киеве. После аннексии Крыма девушка пыталась попасть домой в Крым, однако россияне ее не просто не пропустили, но и взяли в плен, в котором она провела пять дней.

Стилист и военная Шура Рязанцева. Фото: facebook.com/sashaa.ryazanceva

Стилист и военная Шура Рязанцева. Фото: facebook.com/sashaa.ryazanceva

Стилист и военная Шура Рязанцева. Фото: facebook.com/sashaa.ryazanceva

Стилист и военная Шура Рязанцева. Фото: facebook.com/sashaa.ryazanceva

До начала войны Александра Рязанцева подбирала образы для ведущих "Интер" и "Украина", шоу "Орел и Решка", также одевала известных украинских звезд — Тину Кароль, O'Torvald и Kozak System, Владимира Зеленского со студией "95 Квартал".

Девушка присоединилась к войску в начале полномасштабного вторжения сначала в составе Шевченковской ТрО, а затем отправилась защищать нашу страну на фронт.

Напомним, звезда "Лиги Смеха" Виктор Розовый перенес сложные операции и рассказал, в каком сейчас состоянии после ранения на фронте. Также на войне погиб актер Евгений Шумилов.