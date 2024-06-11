На фронте погибла Александра "Ялта" Рязанцева

На войне погибла стилистка, которая одевала Зеленского и "95 квартал"
На войне погибла украинская военнослужащая Александра Рязанцева с позывным "Ялта". В мирной жизни девушка работала стилисткой и одевала известных украинских звезд.
Об этом сообщила ее сестра Валерия Рязанцева в Facebook.
На войне погибла стилистка Владимира Зеленского
Родная сестра военной опубликовала на ее странице трагическое сообщение.
"К большому сожалению, Шурочки больше нет…" — написала она.
На данный момент обстоятельства ее гибели неизвестны. Ей было 40 лет.
Шура родилась в Крыму, поэтому взяла себе позывной в честь родного города. Во время Революции достоинства девушка спасала жизнь участников протестов на Институтской улице в Киеве. После аннексии Крыма девушка пыталась попасть домой в Крым, однако россияне ее не просто не пропустили, но и взяли в плен, в котором она провела пять дней.
До начала войны Александра Рязанцева подбирала образы для ведущих "Интер" и "Украина", шоу "Орел и Решка", также одевала известных украинских звезд — Тину Кароль, O'Torvald и Kozak System, Владимира Зеленского со студией "95 Квартал".
Девушка присоединилась к войску в начале полномасштабного вторжения сначала в составе Шевченковской ТрО, а затем отправилась защищать нашу страну на фронт.
Напомним, звезда "Лиги Смеха" Виктор Розовый перенес сложные операции и рассказал, в каком сейчас состоянии после ранения на фронте. Также на войне погиб актер Евгений Шумилов.
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