На фронті загинув музикант і актор Ігор Воронка — деталі

Український оперний співак, музикант та актор Ігор Воронка. Фото: Facebook

На полі бою загинув відомий український оперний співак, музикант і актор Ігор Воронка. На початку липня йому виповнилося 49 років.

Про трагічну звістку повідомила дружина захисника Марина Раєвська на своїй сторінці у Facebook.

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"З великим сумом хочу повідомити, що я отримала звістку від побратимів мого чоловіка Ігоря Воронки про його загибель на полі бою ввечері 6 липня", — написала дружина полеглого воїна Марина Раєвська.

Рідна людина захисника повідомила, що нині його тіло знаходиться на захопленій окупантами території України і близькі не можуть поховати Ігоря Воронка та отримати офіційні документи про його загибель. Нині Герой офіційно є зниклим безвісти.

Український оперний співак, музикант, актор та захисник Ігор Воронка. Фото: Facebook

"Я пишу це, але досі не можу в це повірити... Ми втратили чудового чоловіка, батька і друга. Він назавжди залишиться в наших серцях. Дякую всім за вашу підтримку та добрі слова в цей важкий для нас час", — додала вона.

Нагадаємо, своє життя за мирну Україну віддав український письменник та юрист Василь Паламарчук. А також на фронті загинув брат лідера гурту "Без обмежень" Сергія Танчинця Дмитро Чендей.