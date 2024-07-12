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На війні загинув оперний співак, музикант та актор Ігор Воронка

12 липня 2024 13:57
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
На фронті загинув музикант і актор Ігор Воронка — деталі
Український оперний співак, музикант та актор Ігор Воронка. Фото: Facebook
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

На полі бою загинув відомий український оперний співак, музикант і актор Ігор Воронка. На початку липня йому виповнилося 49 років.

Про трагічну звістку повідомила дружина захисника Марина Раєвська на своїй сторінці у Facebook.

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"З великим сумом хочу повідомити, що я отримала звістку від побратимів мого чоловіка Ігоря Воронки про його загибель на полі бою ввечері 6 липня", — написала дружина полеглого воїна Марина Раєвська.

Рідна людина захисника повідомила, що нині його тіло знаходиться на захопленій окупантами території України і близькі не можуть поховати Ігоря Воронка та отримати офіційні документи про його загибель. Нині Герой офіційно є зниклим безвісти.

На війні загинув оперний співак, музикант та актор Ігор Воронка - фото 1
Український оперний співак, музикант, актор та захисник Ігор Воронка. Фото: Facebook

"Я пишу це, але досі не можу в це повірити... Ми втратили чудового чоловіка, батька і друга. Він назавжди залишиться в наших серцях.  Дякую всім за вашу підтримку та добрі слова в цей важкий для нас час", — додала вона.

Нагадаємо, своє життя за мирну Україну віддав український письменник та юрист Василь Паламарчук. А також на фронті загинув брат лідера гурту "Без обмежень" Сергія Танчинця Дмитро Чендей.

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