Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Найкращий ротний та друг — на війні загинув український письменник та юрист arrow

Найкращий ротний та друг — на війні загинув український письменник та юрист

4 липня 2024 14:30
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
На фронті загинув письменник та юрист Василь Паламарчук
Захисник та письменник Василь Паламарчук. Фото: Facebook
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Під час виконання завдання на східному напрямку загинув письменник та юрист Василь Паламарчук із позивним "Адвокат". Троє дітей залишились без батька.

Про це повідомила пресслужба Олешківської територіальної громади.

Читайте також:

Росіяни вбили письменника Василя Паламарчука

Захисник загинув під час виконання бойового завдання у місті Нью-Йорк Донецької області. Побратимам вдалося евакуювати його тіло. 

"Сьогодні на східному напрямку під час виконання бойового завдання загинув наш земляк, військовий, письменник Василь Паламарчук — коханий чоловік та люблячий батько трьох дітей", — йдеться у повідомленні.

На трагічну звістку відреагувала бойовий медик Інна Короленко. Вона пишається тим, що була із ним знайома.

"Я вас фотографувала тоді на честь дня народження, а тепер цей портрет ходить мережею з написом "світла памʼять. Василь Паламарчук, "Адвокат", найкращий ротний, друг, талановитий юрист, батько, чоловік і людина", — написала вона.

Найкращий ротний та друг — на війні загинув український письменник та юрист - фото 1
Захисник та письменник Василь Паламарчук під час служби. Фото: Facebook
Найкращий ротний та друг — на війні загинув український письменник та юрист - фото 2
Захисник та письменник Василь Паламарчук з родиною. Фото: Facebook

Паламарчук захищав нашу країну з 2014 року в складі 28-ї ОМБР. Він написав книгу "Військовий непотріб" про участь у бойових діях та розміщав розповіді про свою службу у соцмережах. До початку війни Василь працював адвокатом, однак проміняв кодекси на зброю і став спочатку розвідником-кулеметником, а згодом — командиром роти вогневої підтримки 206-го батальйону територіальної оборони ЗСУ.

Нагадаємо, своє життя за мирну Україну віддав український хореограф Антон Смецький, який ставив постановки для співачки Ірини Білик та шоумена Дмитра Коляденка. А також на фронті загинув брат лідера гурту "Без обмежень" Сергія Танчинця Дмитро Чендей.

смерть письменники окупанти Герой України українські зірки війна в Україні поранення

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо