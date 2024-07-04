На фронті загинув письменник та юрист Василь Паламарчук

Захисник та письменник Василь Паламарчук. Фото: Facebook

Під час виконання завдання на східному напрямку загинув письменник та юрист Василь Паламарчук із позивним "Адвокат". Троє дітей залишились без батька.

Про це повідомила пресслужба Олешківської територіальної громади.

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Захисник загинув під час виконання бойового завдання у місті Нью-Йорк Донецької області. Побратимам вдалося евакуювати його тіло.

"Сьогодні на східному напрямку під час виконання бойового завдання загинув наш земляк, військовий, письменник Василь Паламарчук — коханий чоловік та люблячий батько трьох дітей", — йдеться у повідомленні.

На трагічну звістку відреагувала бойовий медик Інна Короленко. Вона пишається тим, що була із ним знайома.



"Я вас фотографувала тоді на честь дня народження, а тепер цей портрет ходить мережею з написом "світла памʼять. Василь Паламарчук, "Адвокат", найкращий ротний, друг, талановитий юрист, батько, чоловік і людина", — написала вона.

Захисник та письменник Василь Паламарчук під час служби. Фото: Facebook

Захисник та письменник Василь Паламарчук з родиною. Фото: Facebook

Паламарчук захищав нашу країну з 2014 року в складі 28-ї ОМБР. Він написав книгу "Військовий непотріб" про участь у бойових діях та розміщав розповіді про свою службу у соцмережах. До початку війни Василь працював адвокатом, однак проміняв кодекси на зброю і став спочатку розвідником-кулеметником, а згодом — командиром роти вогневої підтримки 206-го батальйону територіальної оборони ЗСУ.

Нагадаємо, своє життя за мирну Україну віддав український хореограф Антон Смецький, який ставив постановки для співачки Ірини Білик та шоумена Дмитра Коляденка. А також на фронті загинув брат лідера гурту "Без обмежень" Сергія Танчинця Дмитро Чендей.