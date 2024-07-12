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На войне погиб оперный певец, музыкант и актер Игорь Воронко

12 июля 2024 13:57
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
На фронте погиб музыкант и актер Игорь Воронко.
Украинский оперный певец, музыкант и актер Игорь Воронко. Фото: Facebook
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

На поле боя погиб известный украинский оперный певец, музыкант и актер Игорь Воронко. В начале июля ему исполнилось 49 лет.

О трагическом известии сообщила супруга защитника Марина Раевская на своей странице в Facebook.

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"С большой грустью хочу сообщить, что я получила известие от собратьев моего мужа Игоря Воронки о его гибели на поле боя вечером 6 июля", — написала жена павшего воина Марина Раевская.

Родной человек защитника сообщил, что его тело находится на захваченной оккупантами территории Украины и близкие не могут похоронить Игоря Воронко и получить официальные документы о его гибели. В настоящее время Герой официально числиться пропавшим без вести.

На войне погиб оперный певец, музыкант и актер Игорь Воронко - фото 1
Украинский оперный певец, музыкант, актер и защитник Игорь Воронко. Фото: Facebook

"Я пишу это, но до сих пор не могу в это поверить... Мы потеряли замечательного мужчину, отца и друга. Он навсегда останется в наших сердцах". Благодарю всех за вашу поддержку и добрые слова в это тяжелое для нас время», — добавила она.

Напомним, свою жизнь за мирную Украину отдал украинский писатель и юрист Василий Паламарчук . А также на фронте погиб брат лидера группы "Без ограничений" Сергея Танчинца Дмитрий Чендей.

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