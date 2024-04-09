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На війні загинув відомий актор театру

9 квітня 2024 17:14
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
На фронті загинув театральний актор Андрій Доманський — коли відбудеться прощання
Український театральний актор Андрій Доманський. Фото: facebook.com/TeatrZhitomir/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

На фронті загинув відомий актор театру Андрій Доманський. Він майже 25 років віддав акторській справі, а на початку добровільно мобілізувався.

Про це повідомив Житомирський академічний музично-драматичний театр ім. Івана Кочерги, у якому він працював.

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Андрій Доманський майже 25 років пропрацював у театрі, однак після початку повномасштабного вторгнення він добровільно взяв до рук зброю та пішов захищати Батьківщину. Війна обірвала життя мужнього захисника.

Актор загинув на війні
Український театральний актор Андрій Доманський. Фото: facebook.com/TeatrZhitomir/

"Ти завжди був щирим і добрим. Завжди йшов вперед до своєї мети. Ти вмів підтримати словом і ділом. Завжди усміхнений. Мудрий, відвертий, емоційний. Неймовірно талановитий, харизматичний. Ти любив театр, а театр любив тебе. Майже 25 років ти служив театру. Тобою зіграно понад 40 яскравих ролей. Ти був надійним партнером. Твої ролі назавжди залишаться у пам'яті глядачів…Ти назавжди залишишся у наших серцях..", — йдеться в повідомленні театру.

Актор віддав життя на війні
Український театральний актор Андрій Доманський. Фото: facebook.com/TeatrZhitomir/
Актор віддав життя за свободу
Український театральний актор Андрій Доманський. Фото: facebook.com/TeatrZhitomir/

Прощання з Героєм відбудеться 10 квітня о 12:00 у фоє Житомирського академічного музично-драматичного театру ім. Івана Кочерги.

Нагадаємо, на фронті загинув рівненський актор театру Володимир Федінчук. Також ми повідомляли сумну звістку про втрату талановитого музиканта із Дніпра Михайла Бікетова, який поклав своє життя за незалежність України.

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