На фронте погиб театральный актер Андрей Доманский - когда состоится прощание

Украинский театральный актер Андрей Доманский. Фото: facebook.com/TeatrZhitomir/

На фронте погиб известный актер театра Андрей Доманский. Он почти 25 лет отдал актерскому делу, а с начала войны добровольно мобилизовался.

Об этом сообщил Житомирский академический музыкально драматический театр им. Ивана Кочерги, в котором он работал.

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"Твои роли навсегда останутся в памяти зрителей"

Андрей Доманский почти 25 лет проработал в театре, однако после начала полномасштабного вторжения он добровольно взял в руки оружие и пошел защищать Родину. Война оборвала жизнь мужественного защитника.

Украинский театральный актер Андрей Доманский. Фото: facebook.com/TeatrZhitomir/

"Ты всегда был искренним и добрым. Всегда шел вперед к своей цели. Ты умел поддержать словом и делом. Всегда улыбался. Мудрый, откровенный, эмоциональный. Невероятно талантливый, харизматичный. Ты любил театр, а театр любил тебя. Тобой сыграно более 40 ярких ролей. Ты был надежным партнером. Твои роли навсегда останутся в памяти зрителей... Ты навсегда останешься в наших сердцах..." — говорится в сообщении театра.

Украинский театральный актер Андрей Доманский. Фото: facebook.com/TeatrZhitomir/

Украинский театральный актер Андрей Доманский. Фото: facebook.com/TeatrZhitomir/

Прощание с Героем состоится 10 апреля в 12.00 в фойе Житомирского академического музыкально-драматического театра им. Ивана Кочерги.

Напомним, на фронте погиб ровенский актер театра Владимир Фединчук. Также мы сообщали печальное известие о потере талантливого музыканта из Днепра Михаила Бикетова, который отдал свою жизнь за независимость Украины.