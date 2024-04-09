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На войне погиб известный актер театра

9 апреля 2024 17:14
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
На фронте погиб театральный актер Андрей Доманский - когда состоится прощание
Украинский театральный актер Андрей Доманский. Фото: facebook.com/TeatrZhitomir/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

На фронте погиб известный актер театра Андрей Доманский. Он почти 25 лет отдал актерскому делу, а с начала войны добровольно мобилизовался.

Об этом сообщил Житомирский академический музыкально драматический театр им. Ивана Кочерги, в котором он работал.

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Андрей Доманский почти 25 лет проработал в театре, однако после начала полномасштабного вторжения он добровольно взял в руки оружие и пошел защищать Родину. Война оборвала жизнь мужественного защитника.

Актер погиб на войне
Украинский театральный актер Андрей Доманский. Фото: facebook.com/TeatrZhitomir/

"Ты всегда был искренним и добрым. Всегда шел вперед к своей цели. Ты умел поддержать словом и делом. Всегда улыбался. Мудрый, откровенный, эмоциональный. Невероятно талантливый, харизматичный. Ты любил театр, а театр любил тебя. Тобой сыграно более 40 ярких ролей. Ты был надежным партнером. Твои роли навсегда останутся в памяти зрителей... Ты навсегда останешься в наших сердцах..." — говорится в сообщении театра.

Актер отдал жизнь на войне
Украинский театральный актер Андрей Доманский. Фото: facebook.com/TeatrZhitomir/
Актер отдал жизнь за свободу
Украинский театральный актер Андрей Доманский. Фото: facebook.com/TeatrZhitomir/

Прощание с Героем состоится 10 апреля в 12.00 в фойе Житомирского академического музыкально-драматического театра им. Ивана Кочерги.

Напомним, на фронте погиб ровенский актер театра Владимир Фединчук. Также мы сообщали печальное известие о потере талантливого музыканта из Днепра Михаила Бикетова, который отдал свою жизнь за независимость Украины.

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