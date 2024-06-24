Работал с Билыком и Коляденко — на войне погиб известный хореограф Антон Смецкий

Украинский хореограф Антон Смецкий. Фото: facebook.com/Anton.Smeckoj

Украина потеряла еще одного героя. На фронте погиб украинский хореограф Антон Смецкий, работавший с известными украинскими звездами. Военный получил тяжелое ранение на передовой и потерял нижние конечности, однако после реабилитации снова стал на защиту нашей страны.

О печальном известии сообщила представительница Корпуса военных капелланов ХСП Оксана Мищишин.

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В начале войны он присоединился к Киевской терробороне, а впоследствии стал сапером в 116-й отдельной механизированной бригаде. Он защищал Украину на Запорожском направлении. В сентябре 2023 года Смецкий во время выполнения боевого задания под Роботино подорвался на мине. Врачам удалось вернуть его с того света, однако защитник потерял обе нижние конечности. После продолжительной реабилитации Антон Смецкий продолжил службу в армии.

Пока не известны детали его гибели. Дома защитника ждали жена и ребенок.

Украинский хореограф Антон Смецкий. Фото: facebook.com/Anton.Smeckoj

Украинский хореограф Антон Смецкий. Фото: facebook.com/Anton.Smeckoj

Украинский хореограф Антон Смецкий. Фото: facebook.com/Anton.Smeckoj

Украинский хореограф Антон Смецкий. Фото: facebook.com/Anton.Smeckoj

"Я говорила ему, что, наверное, без него победа не придет... Когда он ехал набирать себе команду, то посоветовала сказать, что все будет взрываться, а москали - бегать и суетиться, - все как ребята любят... И он никогда не жаловался. А единственное огромное желание было - увидеться с женой и ребенком. Он, как падающая горящая звезда на темном непроглядном небе человеческой боли, озарял все своей жизнью до последнего момента и вздоха. О нем долго помнили все медработники всех медицинских учреждений, где через конвейер такое мало возможно, а он всем залетал в сердце. Вечная память герою Антону Смецкому", — говорится в сообщении.

Публикация Оксаны Мищишин. Фото: скриншот Facebook

В мирной жизни Антон Смецкий ставил постановки для известной украинской певицы Ирины Билык, шоумена Дмитрия Коляденко и других украинских звезд.

Украинский хореограф Антон Смецкий с певицей Ириной Билык. Фото: facebook.com/Anton.Smeckoj

Напомним, звезда "Лиги Смеха" Виктор Розовый перенес сложные операции и рассказал, в каком сейчас состоянии после ранения на фронте. А также на войне погибла украинская военнослужащая Александра Рязанцева с позывным "Ялта", которая в мирной жизни работала стилисткой и одевала известных украинских звезд.