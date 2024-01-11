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На запит ДБР у фігурантки корупційного скандалу Соні Морозюк виявили дві квартири

11 січня 2024 21:07
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
На запит ДБР у фігурантки корупційного скандалу Соні Морозюк виявили дві квартири
Художниця Соня Морозюк. Фото: Instagram/sonya.moroziuk
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В корупційному скандалі щодо корупційних схем родини Гринкевичів та їхніх спільників з’явились нові деталі. На виконання запиту ДБР Нацагентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виявило та розшукало активи львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича та осіб, пов’язаних з його протиправною діяльністю. У списку опинилась і художниця Соня Морозюк, яка заручена з сином глави скандального сімейства. 

Про це йдеться на сайті Нацагентства з розшуку та менеджменту активів.

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Ігор Гринкевич та його спільники обвинувачуються у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах. 60% бюджетних коштів, які підконтрольні фігуранту юрособи отримували від Міноборони, виводились на користь інших афілійованих компаній. Решта 40% коштів, для забезпечення виконання державних контрактів, переказувались на рахунки турецьких виробників одягу.

За словами заступника Голови АРМА Павла Великоречаніна, Нацагентство встановило наявність у підозрюваних банківських рахунків у понад восьми установах. Також виявили 17 об’єктів житлової нерухомості. У переліку згадуються дві квартири у власності Софії Морозюк. Саме художниця до цього стверджувала, що окрім двох ювелірних виробів від Романа та його родини нічого не отримувала. 

Художниця Соня Морозюк. Фото: Instagram/sonya.moroziuk

Також АРМА виявили сім об’єктів нежитлової нерухомості. Серед них і приміщення в центрі столиці (вулиця Саксаганського). А Нацагентстві не стали уточнювати кому саме воно належить, але до цього з’явилась інформація, що Морозюк придбала галерею-майстерню за 250 тисяч доларів. На оприлюднені дані художниця, від якої відвернулися чимало зіркових друзів, поки не відреагувала. 

Нагадаємо, раніше ми писали, як відреагували українці на виправдання Соні Морозюк. Також ми розповідали, що блогерка Аліна Шаманська виступила проти булінгу Соні Морозюк.

ДБР
корупція
художники
Ігор Гринкевич
Соня Морозюк

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