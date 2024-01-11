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По запросу ДБР у фигурантки коррупционного скандала Сони Морозюк обнаружили две квартиры

11 января 2024 21:07
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
По запросу ДБР у фигурантки коррупционного скандала Сони Морозюк обнаружили две квартиры
Художница Соня Морозюк. Фото: Instagram/sonya.moroziuk
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В коррупционном скандале по поводу коррупционных схем семьи Гринкевичей и их сообщников появились новые детали. По запросу ДБР Нацагентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) выявило и разыскало активы львовского бизнесмена Игоря Гринкевича и лиц, связанных с его противоправной деятельностью. В списке оказалась и художница Соня Морозюк, обрученная с сыном главы скандального семейства.

Об этом говорится на сайте Нацагентства по розыску и менеджменту активов.

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Игорь Гринкевич и его подельники обвиняются в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах. 60% бюджетных средств, которые подконтрольные фигуранту юрлица получали от Минобороны, выводились в пользу других аффилированных компаний. Остальные 40% средств для обеспечения выполнения государственных контрактов переводились на счета турецких производителей одежды.

По словам заместителя Председателя АРМА Павла Великоречанина, Нацагентство установило наличие у подозреваемых банковских счетов более чем в восьми учреждениях. Также было обнаружено 17 объектов жилой недвижимости. В списке упоминаются две квартиры в собственности Софии Морозюк. Хотя художница утверждала, что кроме двух ювелирных изделий от Романа и его семьи ничего не получала.

Художница Соня Морозюк. Фото: Instagram/sonya.moroziuk

Также АРМА обнаружили семь объектов нежилой недвижимости. В их числе и помещение в центре столицы (улица Саксаганского). В Нацагентстве не стали уточнять кому именно оно принадлежит, но до этого появилась информация, что Морозюк приобрела галерею-мастерскую за 250 тысяч долларов. На обнародованные данные художница, от которой отвернулись многие звездные друзья, пока не отреагировала.

Напомним, ранее мы писали, как отреагировали украинцы на оправдание Сони Морозюк. Также мы рассказывали, что блогер Алина Шаманская выступила против буллинга Сони Морозюк.

ГБР
коррупция
художники
Игорь Гринкевич
Соня Морозюк

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