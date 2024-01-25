Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow НАБУ оголосило в розшук колишнього чоловіка Віри Брежнєвої arrow

НАБУ оголосило в розшук колишнього чоловіка Віри Брежнєвої

25 січня 2024 23:27
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
НАБУ оголосило в розшук колишнього чоловіка Віри Брежнєвої
Співачка VERA та бізнесмен Михайло Кіперман. Фото: росЗМІ
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оголосило в розшук трьох учасників злочинної схеми, які завдали збитків на 716 мільйонів гривень. Причина — незаконне заволодіння електроенергією "Укренерго". Один з фігурантів — ексчоловік співачки Віри Брежнєвої, яка зараз виступає під псевдонімом VERA.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ

Читайте також:

Ексчоловіки Віри Брежнєвої в розшуку

Слідство встановило, що вже під час повномасштабної війни, у березні 2022 року ТОВ "Юнайтед Енерджі", на той час один з найбільших в Україні трейдерів, закупила у ПрАТ "НЕК "Укренерго" електричну енергію на суму понад 716 млн грн. Попри наявну заборгованість компанії перед товариством, керівник відповідного департаменту "Укренерго" не зупинив продаж. 

При цьому гарантом оплати виступив один із комерційних банків, а рішення про видачу гарантії голова правління прийняла одноосібно і з порушенням процедури. Грошей "Укренерго" так і не отримало.

Оголошення в розшук Михайла Кіпермана. Скриншот: НАБУ

Віра Брежнєва та Михайло Кіперман були в шлюбі з 2006 по 2012 роки. Віра й досі носить його прізвище, навіть після весілля 2015 року з продюсером Костянтином Меладзе. З останнім, до речі, вона розлучилась 2022-го. У Віри та Михайла є спільна донька Сара, якій в грудні виповнилося 14 років.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sarah Kiperman (@sswlvix)

48-річний Михайло Кіперман — син Юрія Кіпермана, бізнесмена, власника нафтової компанії та автозаправок. Ексчоловік Віри Брежнєвої був членом наглядової ради ВАТ "Укрнафти" та співвласником карпатського туркомплексу "Буковина". Був бізнес-партнером Ігоря Коломойського.

Нагадаємо, раніше ми писали, що один з телеканалів вирізав з новорічного концерту Віру Брежнєву. Також ми розповідали, репер Олексій Завгородній (Positiff) підтримав Світлану Лободу і Віру Брежнєву.

НАБУ
скандал
Віра Брежнєва
українські зірки
розшук

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

Актуальне по темі