НАБУ оголосило в розшук колишнього чоловіка Віри Брежнєвої

Співачка VERA та бізнесмен Михайло Кіперман. Фото: росЗМІ

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оголосило в розшук трьох учасників злочинної схеми, які завдали збитків на 716 мільйонів гривень. Причина — незаконне заволодіння електроенергією "Укренерго". Один з фігурантів — ексчоловік співачки Віри Брежнєвої, яка зараз виступає під псевдонімом VERA.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

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Слідство встановило, що вже під час повномасштабної війни, у березні 2022 року ТОВ "Юнайтед Енерджі", на той час один з найбільших в Україні трейдерів, закупила у ПрАТ "НЕК "Укренерго" електричну енергію на суму понад 716 млн грн. Попри наявну заборгованість компанії перед товариством, керівник відповідного департаменту "Укренерго" не зупинив продаж.

При цьому гарантом оплати виступив один із комерційних банків, а рішення про видачу гарантії голова правління прийняла одноосібно і з порушенням процедури. Грошей "Укренерго" так і не отримало.

Оголошення в розшук Михайла Кіпермана. Скриншот: НАБУ

Віра Брежнєва та Михайло Кіперман були в шлюбі з 2006 по 2012 роки. Віра й досі носить його прізвище, навіть після весілля 2015 року з продюсером Костянтином Меладзе. З останнім, до речі, вона розлучилась 2022-го. У Віри та Михайла є спільна донька Сара, якій в грудні виповнилося 14 років.

48-річний Михайло Кіперман — син Юрія Кіпермана, бізнесмена, власника нафтової компанії та автозаправок. Ексчоловік Віри Брежнєвої був членом наглядової ради ВАТ "Укрнафти" та співвласником карпатського туркомплексу "Буковина". Був бізнес-партнером Ігоря Коломойського.

Нагадаємо, раніше ми писали, що один з телеканалів вирізав з новорічного концерту Віру Брежнєву. Також ми розповідали, репер Олексій Завгородній (Positiff) підтримав Світлану Лободу і Віру Брежнєву.