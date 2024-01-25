НАБУ объявило в розыск бывшего супруга Веры Брежневой

Певица VERA и бизнесмен Михаил Киперман. Фото: росСМИ

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск трех участников преступной схемы, нанесших ущерб на 716 миллионов гривен. Причина — незаконное завладение электроэнергией "Укрэнерго". Один из фигурантов — экс-муж певицы Веры Брежневой, которая сейчас выступает под псевдонимом VERA.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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Следствие установило, что уже во время полномасштабной войны, в марте 2022 года ООО "Юнайтед Энерджи", в то время один из крупнейших в Украине трейдеров, закупило у ЧАО "НЕК "Укрэнерго" электрическую энергию на сумму более 716 млн грн. Несмотря на имеющуюся задолженность компании перед обществом, руководитель соответствующего департамента "Укрэнерго" не остановил продажу.

При этом гарантом оплаты выступил один из коммерческих банков, а решение о выдаче гарантии председатель правления приняла единолично и с нарушением процедуры. Денег "Укрэнерго" так и не получило.

Объявление в розыск Михаила Кипермана. Скриншот: НАБУ

Вера Брежнева и Михаил Киперман были в браке с 2006 по 2012 годы. Вера до сих пор носит его фамилию, даже после свадьбы 2015 года с продюсером Константином Меладзе. С последним, кстати, она развелась в 2022-м. У Веры и Михаила есть общая дочь Сара, которой в декабре исполнилось 14 лет.

48-летний Михаил Киперман — сын Юрия Кипермана, бизнесмена, владельца нефтяной компании и автозаправок. Экс-муж Веры Брежневой был членом наблюдательного совета ОАО "Укрнафты" и совладельцем карпатского туркомплекса "Буковина". Являлся бизнес-партнером Игоря Коломойского.

Напомним, ранее мы писали, что один из телеканалов вырезал из новогоднего концерта Веру Брежневу. Также мы рассказывали, рэпер Алексей Завгородний (Positiff) поддержал Светлану Лободу и Веру Брежневу.