Українці захейтили Ольгу Сумську — подробиці

Наче нема вiйни — Ольга Сумська прогулялася новим мостом Кличка та нарвалася на гнів українців
Відома українська акторка театру та кіно Ольга Сумська разом зі своїм чоловіком Віталієм Борисюком прогулялася новим столичним мостом "Хвилі Азову" та нарвалась на хейт у мережі. Багато українців вважає такий контент недоречним і звинувачують мера Києва у тому, що витрачені на нього кошти варто було спрямувати на військо.
Відповідними світлинами артистка поділилася на своїй сторінці Instagram.
Ольга Сумська зіштовхнулась із негативом
Артистка вирішила з нагоди Дня Києва, 26 травня, відвідати разом з чоловіком Віталієм Борисюком та улюбленцями новий пішохідний Міст-Хвилю над Дніпром, який з'єднує острів Оболонський з парком "Наталка". Сумська повідомила, що конструкції до нього виготовлялися ще до початку повномасштабного вторгнення на Азовсталі в Маріуполі, однак через війну будівництво було зупинено.
"Завдяки коштам іноземних та вітчизняних меценатів будівництво об’єкту розпочали в 2021-му, призупинили на початку повномасштабної війни та відновили навесні минулого року. І ось нарешті кияни і гості столиці можуть побачити цей просто казковий, нескінченний Оболонський острів, на який можна потрапити через хвилястий красень міст", — написала зірка.
Аудиторія зірки не розділила із нею захвату новим місцем для прогулянок киян. Деякі користувачі вважають недоречним викладати такий контент в день, коли рятувальники шукають тіла загиблих у Харкові, а інші впевнені у тому, що кошти від будівництва мосту у такий складний час було б доцільніше спрямувати на потреби військових.
"Харків сумує, а в Києві як завжди все весело…А скільки млн списали собі в кармани?"
"А не міг пан мер попросити меценатів, щоб не міст будували, а перенаправити гроші на дрони?"
"Ось так і живемо. Харків плаче — Київ святкує. Зовсім це все не на часі".
"Харків стирають з лиця землі, а Київ жирує. Про який міст можна говорити? Скоро вся Україна перетвориться на Маріуполь, а вони мости та парки відкривають".
"Пані Ольго, чи Вам за саму себе не соромно, коли пів країни під ракетами, а Ви шануєте пана Кличка за відкриття мосту, який насправді не на часі?!"
"Наче нема вiйни".
Нагадаємо, раніше ми розповідали про пророцтво, яке свого часу почула мама акторок Наталії та Ольги Сумських. Також ми розповідали, як зірка театру та кіно відреагувала на можливий демонтаж відомої арки в Києві.
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