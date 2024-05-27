Українці захейтили Ольгу Сумську — подробиці

Українська акторка театру та кіно Ольга Сумська. Фото: instagram.com/olgasumska/

Відома українська акторка театру та кіно Ольга Сумська разом зі своїм чоловіком Віталієм Борисюком прогулялася новим столичним мостом "Хвилі Азову" та нарвалась на хейт у мережі. Багато українців вважає такий контент недоречним і звинувачують мера Києва у тому, що витрачені на нього кошти варто було спрямувати на військо.

Відповідними світлинами артистка поділилася на своїй сторінці Instagram.

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Артистка вирішила з нагоди Дня Києва, 26 травня, відвідати разом з чоловіком Віталієм Борисюком та улюбленцями новий пішохідний Міст-Хвилю над Дніпром, який з'єднує острів Оболонський з парком "Наталка". Сумська повідомила, що конструкції до нього виготовлялися ще до початку повномасштабного вторгнення на Азовсталі в Маріуполі, однак через війну будівництво було зупинено.

"Завдяки коштам іноземних та вітчизняних меценатів будівництво об’єкту розпочали в 2021-му, призупинили на початку повномасштабної війни та відновили навесні минулого року. І ось нарешті кияни і гості столиці можуть побачити цей просто казковий, нескінченний Оболонський острів, на який можна потрапити через хвилястий красень міст", — написала зірка.

Українська акторка театру та кіно Ольга Сумська з чоловіком Віталієм Борисюком. Фото: instagram.com/olgasumska/

Пішохідний міст "Хвилі Азову" у Києві. Фото: instagram.com/olgasumska/

Українська акторка театру та кіно Ольга Сумська. Фото: instagram.com/olgasumska/

Пішохідний міст "Хвилі Азову" у Києві. Фото: instagram.com/olgasumska/

Аудиторія зірки не розділила із нею захвату новим місцем для прогулянок киян. Деякі користувачі вважають недоречним викладати такий контент в день, коли рятувальники шукають тіла загиблих у Харкові, а інші впевнені у тому, що кошти від будівництва мосту у такий складний час було б доцільніше спрямувати на потреби військових.

"Харків сумує, а в Києві як завжди все весело…А скільки млн списали собі в кармани?"

"А не міг пан мер попросити меценатів, щоб не міст будували, а перенаправити гроші на дрони?"

"Ось так і живемо. Харків плаче — Київ святкує. Зовсім це все не на часі".

"Харків стирають з лиця землі, а Київ жирує. Про який міст можна говорити? Скоро вся Україна перетвориться на Маріуполь, а вони мости та парки відкривають".

"Пані Ольго, чи Вам за саму себе не соромно, коли пів країни під ракетами, а Ви шануєте пана Кличка за відкриття мосту, який насправді не на часі?!"

"Наче нема вiйни".

Коментарі під публікацією Ольги Сумської. Фото: instagram.com/olgasumska/

Нагадаємо, раніше ми розповідали про пророцтво, яке свого часу почула мама акторок Наталії та Ольги Сумських. Також ми розповідали, як зірка театру та кіно відреагувала на можливий демонтаж відомої арки в Києві.