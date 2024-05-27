Украинцы захейтили Ольгу Сумскую.

Украинская актриса театра и кино Ольга Сумская. Фото: instagram.com/olgasumska/

Известная украинская актриса театра и кино Ольга Сумская вместе со своим мужем Виталием Борисюком прогулялась по новому столичному мосту "Хвилі Азову" и нарвалась на хейт в сети. Многие украинцы считают такой контент неуместным и обвиняют мэра Киева в том, что потраченные на него средства следовало направить на войско.

Соответствующими фотографиями артистка поделилась на своей странице Instagram.

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Артистка решила по случаю Дня Киева, 26 мая, посетить вместе с мужем Виталием Борисюком и любимцами новый пешеходный Мост-Волна над Днепром, который соединяет остров Оболонский с парком "Наталка". Сумская сообщила, что конструкции к нему изготовлялись еще до начала полномасштабного вторжения на Азовстали в Мариуполе, однако из-за войны строительства было остановлено.

"Благодаря средствам иностранных и отечественных меценатов строительство объекта начали в 2021-м, приостановили в начале полномасштабной войны и возобновили весной прошлого года. И вот наконец киевляне и гости столицы могут увидеть этот просто сказочный, бесконечный Оболонский остров, на который можно попасть через волнистый красавец мост", — написала звезда.

Украинская актриса театра и кино Ольга Сумская с мужем Виталием Борисюком. Фото: instagram.com/olgasumska/

Пешеходный мост "Хвилі Азову" в Киеве. Фото: instagram.com/olgasumska/

Украинская актриса театра и кино Ольга Сумская. Фото: instagram.com/olgasumska/

Пешеходный мост "Хвилі Азову" в Киеве. Фото: instagram.com/olgasumska/

Аудитория звезды не разделила с ней восторга новым местом для прогулок киевлян. Некоторые пользователи считают неуместным выкладывать такой контент в день, когда спасатели ищут тела погибших в Харькове, а другие уверены, что средства от строительства моста в такое сложное время было бы целесообразнее направить на нужды военных.

"Харьков плачет, а в Киеве как всегда все весело… А сколько млн списали себе в карманы?"

"А не мог ли господин мэр попросить меценатов, чтобы не мост строили, а перенаправить деньги на дроны?"

"Вот так и живем. Харьков плачет — Киев празднует. Совсем это все не ко времени".

"Харьков стирают с лица земли, а Киев жирует. О каком мосте можно говорить? Скоро вся Украина превратится в Мариуполь, а они мосты и парки открывают".

"Госпожа Ольга, Вам за саму себя не стыдно, когда полстраны под ракетами, а Вы хвалите господина Кличко за открытие моста, который на самом деле не ко времени?!"

"Словно нет войны".

Комментарии под публикацией Ольги Сумской. Фото: instagram.com/olgasumska/

Напомним, ранее мы рассказывали о пророчестве, которое в свое время услышала мама актрис Натальи и Ольги Сумских. Также мы рассказывали, как звезда театра и кино отреагировала на возможный демонтаж знаменитой арки в Киеве.