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Ольга Сумська відреагувала на можливий демонтаж відомої арки в Києві

23 квітня 2024 06:37
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Стас Кожушко
Редактор
Ольга Сумська обурена можливим демонтажем скандальної арки в Києві
Акторка Ольга Сумська. Фото: Instagram/olgasumska
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Напередодні Мінкульт позбавив статусу пам'ятки історії Арку свободи українського народу, яка розташована в центрі Києві. Раніше вона мала назву "Арка дружби народів". Тепер вона може бути демонтована, що активно обговорюється в мережі. На подібну ініціативу відреагувала акторка Ольга Сумська. 

Відповідна сторіз з’явилась в її Instagram.

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57-річна акторка наголосила, що вони проти можливого демонтажу арки, яка у радянські часи символізувала так звану "дружбу народів". Кого саме мала на увазі під "ми" Сумська не розповіла. Скоріше за все йдеться також про її чоловіка, актора Віталія Борисюка. 

"Ви собі уявляєте масштаб цих робіт? Це величезний пагорб, куди вмонтовано на палях цю гігантську арку. Назвіть її "Арка єдності" чи "Арка Перемоги". Та як завгодно, але не чіпайте. Не на часі", — емоційно відреагувала акторка. 

Ольга Сумська відреагувала на можливий демонтаж відомої арки в Києві - фото 1
Скриншот: Instagram/olgasumska

"Арка дружби народів у Києві, встановлена у 1982 році з нагоди відзначення 60-річчя утворення СРСР та 65-ї річниці Жовтневого перевороту 1917 року, належить до символіки російської імперської політики та підлягає цілковитому демонтажу", — заявили напередодні  у Мінкульті.

Ольга Сумська відреагувала на можливий демонтаж відомої арки в Києві - фото 2
Арка свободи українського народу. Фото: Instagram/istetsen

Нагадаємо, раніше ми розповідали про пророцтво, яке свого часу почула мама акторок Наталії та Ольги Сумських. Також ми розповідали, що фронтмен гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка вважає неправильним в мобілізації.

Київ
Ольга Сумська
актори
українські зірки

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