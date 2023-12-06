Надя Дорофеева анонсировала концерт, на котором проведет аукцион для помощи АЗОВУ

Певица DOROFEEVA. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

9 декабря в Stereo Plaza состоится финал большого украинского тура DOROFEEVA с новой программой "Кохаю, але не зовсім". Ее уже увидели 18 городов и 16 тысяч зрителей по всей стране. Однако этот концерт станет особенным из-за благотворительного аукциона для сбора средств и помощи НГУ "Азов".

Об этом певица сообщила на своей странице в Instagram.

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В Киеве DOROFEEVA представит новую концертную программу, в которую войдут хиты с миллионными просмотрами — "Кохаю, але не зовсім", "вотсап", "Щоб не було". А также новые песни – посетители концерта впервые услышат вживую трек "Хай пишуть", релиз которого состоится накануне.

Концерт, как и весь тур, будет с благотворительной составляющей, об этом DOROFEEVA рассказала в публикации в Instagram, опубликовав фото с майором Национальной гвардии Украины, и.о. командира бригады Нацгвардии Украины "Азов" Богданом Кротевичем.

"Сегодня я открываю банку для 12-й бригады специального назначения НГУ "Азов". На нее пойдут 100% с инициативы Meet & Greet со всего тура, ваши донаты и средства с благотворительного аукциона, который мы проведем на моем сольнике. Пожалуйста, нашего "спасибо нашим защитникам" недостаточно. Надо понимать, что наши военные каждый день идут в бой ради нашей с вами свободной жизни, поэтому давайте будем им не только благодарны, но и полезны, потому что невероятно важно, чтобы они это видели и чувствовали в виде наших донатов", — прокомментировала певица.

Meet & Greet – это благотворительная инициатива от Нади Дорофеевой. В течение тура зрители могли приобрести "особые" билеты. Это не билет на концерт, но позволяет попасть на чек команды, сфотографироваться и пообщаться с Надей, получить автограф и помочь ВСУ.

Также Надя рассказала, что именно станет лотом благотворительного аукциона.

"Сегодня Богдан передал мне самый ценный лот моего благотворительного аукциона, который состоится 9 декабря на концерте в Стерео. Это книга "Глаза Мариуполя" с автографами бойцов Азов во главе с автографом командира "Редиса", — поделилась DOROFEEVA.

Среди звездных гостей концерта анонсируют группу "Добрива", Миша Кацурин и Макс Барских будут на сцене и секретный гость, имя которого пока не разглашается.

Напомним, Макс Барских представил самое масштабное шоу за последние годы.

Такой мы писали, что Дорофеева встретилась с военными в Донецкой области.