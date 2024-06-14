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Надя Дорофєєва попередила українців про аферистів, які використовують її ім'я

14 червня 2024 13:47
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Надя Дорофєєва зіштовхнулася з шахраями — деталі
Українська співачка Надя Дорофєєва Фото: Instagram/nadyadorofeeva
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська співачка, акторка та колишня учасниця гурту "Врємя і Стєкло" Надя Дорофєєва попередила шанувальників про важливе. Шахраї масово використовують ім'я зірки для власного збагачення.

Про це вона написала у Stories на своїй сторінці Instagram.

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Виконавиця звернулась до своєї аудиторії та закликала ретельніше перевіряти інформацію в інтернеті. Справа у тому, що в останній час аферисти всупереч закону почали використовувати її ім'я задля власної наживи.

Надя Дорофєєва попередила українців про аферистів, які використовують її ім'я - фото 1
Українська співачка Надя Дорофєєва  Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Зірка пояснила, що її фото використовують для реклами казино та інших азартних ігор. Відома співачка заявила про те, що вона не причетна до жодного із цих продуктів та закликала своїх підписників завжди перевіряти інформацію.

"Останніми днями з'явилася купа реклами з незаконним використанням мого обличчя. Будь-які рекламні прояви на інших ресурсах/інстаграм-сторінках, особливо пов'язані з ігровою тематикою, жодним чином мене не стосуються! Будь ласка, перевіряйте інформацію, щоб не стати жертвами шахраїв", — написала виконавиця.

Надя Дорофєєва попередила українців про аферистів, які використовують її ім'я - фото 1
Публікація співачки Наді Дорофєєвої. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Раніше в таку ж ситуацію потрапила телеведуча Алла Мазур. А також аферисти атакували телеграм-канал лідера гурту "ТІК" Віктора Бронюка.

шоу-бізнес
шахрайство
Надя Дорофєєва
українські зірки
казино
реклама

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