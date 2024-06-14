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Надя Дорофеева предупредила украинцев об аферистах, которые используют ее имя

14 июня 2024 13:47
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Надя Дорофеева столкнулась с мошенниками — детали
Украинская певица Надя Дорофеева Фото: Instagram/nadyadorofeeva
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская певица, актриса и бывшая участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева предупредила поклонников о важном. Мошенники массово используют имя звезды для собственного обогащения.

Об этом она написала в Stories на своей странице Instagram.

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Исполнительница обратилась к своей аудитории и призвала более тщательно проверять информацию в интернете. Дело в том, что в последнее время аферисты вопреки закону стали использовать её имя для собственной наживы.

Надя Дорофеева предупредила украинцев об аферистах, использующих ее имя - фото 1
Украинская певица Надя Дорофеева Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Звезда объяснила, что ее фото используются для рекламы казино и других азартных игр. Известная певица заявила о том, что она не причастна ни к одному из этих продуктов и призвала своих подписчиков всегда проверять информацию.

"В последние дни появилась куча рекламы с незаконным использованием моего лица. Любые рекламные проявления на других ресурсах/инстаграм-страницах, особенно связанные с игровой тематикой, никоим образом меня не касаются! Пожалуйста, проверяйте информацию, чтобы не стать жертвами мошенников", — написала исполнительница.

Надя Дорофеева предупредила украинцев об аферистах, использующих ее имя - фото 1
Публикация певицы Нади Дорофеевой. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Ранее в такую же ситуацию попала телеведущая Алла Мазур. А также аферисты атаковали телеграм-канал лидера группы "ТИК" Виктора Бронюка.

шоу-бизнес
мошенничество
Надя Дорофеева
украинские звезды
казино
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