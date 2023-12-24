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Надя Дорофєєва розповіла про найдивніший подарунок від фанклубу

24 грудня 2023 10:09
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Надя Дорофєєва розповіла про найдивніший подарунок від фанклубу
Співачка DOROFEEVA. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Надя Дорофєєва має великий фанклуб, який підтримує її на концертах, у мережі і часто дарує улюбленій співачці подарунки. Надя комунікує зі своїми прихильниками і справді користується подарунками від них. 

У коментарі для Instagram свого лейблу Pomitni зірка розповіла про найдивніший подарунок. 

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На питання про найдивніший подарунок від свого фанклубу Дорофєєва довго не могла знайти відповідь. Співачка зауважила, що її прихильники завжди дарують їй дуже круті подарунки. Найчастіше це те, що їй справді потрібно.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by POMITNI (@pomitni)

"Вони просто круті. Найчастіше – це шкарпетки. Всі знають, що я дуже люблю, коли ноги в теплі. І мені постійно їх дарують. Єдине, на що я натякаю, що мені подобаються однотонні. Фан-клуб взагалі став такі круті подарунки дарувати. І речі, які я реально ношу", — поділилася співачка. 

Серед подарунків часто зустрічаються і вироби ручної роботи, наприклад вишиті речі, що дуже подобається Дорофєєвій. Проте зірка згадала і про дійсно дивний подарунок від фанів. 

"З дивного – щіточка для пупка. Це було цікаво", — прокоментувала виконавиця. 

Нагадаємо, гурт O.TORVALD представив рок-версію треку Наді Дорофєєвої "вотсап".

Також ми писали, що Кацурін розповів, що Дорофєєва здійснила його давню мрію.

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