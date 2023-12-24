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Надя Дорофеева рассказала о самом странном подарке от фан-клуба

24 декабря 2023 10:09
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Надя Дорофеева рассказала о самом странном подарке от фан-клуба
Певица DOROFEEVA. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

У Нади Дорофеевой большой фан-клуб, который поддерживает ее на концертах, в сети и часто дарит любимой певице подарки. Надя общается со своими поклонниками и действительно пользуется подарками от них.

В комментарии для Instagram своего лейбла Pomitni звезда рассказала о самом странном подарке.

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На вопрос о самом удивительном подарке от своего фанклуба Дорофеева долго не могла найти ответ. Певица заметила, что ее поклонники всегда дарят ей очень крутые подарки. Чаще это то, что ей действительно нужно.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by POMITNI (@pomitni)

"Они просто крутые. Чаще всего – это носки. Все знают, что я очень люблю, когда ноги в тепле. И мне постоянно их дарят. Единственное, на что я намекаю, что мне нравятся однотонные. Фан-клуб вообще стал такие крутые подарки дарить . И вещи, которые я реально ношу", — поделилась певица.

Среди подарков часто встречаются и изделия ручной работы, например вышитые вещи, что очень нравится Дорофеевой. Однако звезда вспомнила и о действительно удивительном подарке от фанатов.

"Со странного – щеточка для пупка. Это было интересно", — прокомментировала исполнительница.

Напомним, группа O.TORVALD представила рок-версию трека Нади Дорофеевой "вотсап".

Также мы писали, что Кацурин рассказал, что Дорофеева осуществила его давнюю мечту.

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