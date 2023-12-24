Надя Дорофеева рассказала о самом странном подарке от фан-клуба

Певица DOROFEEVA. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

У Нади Дорофеевой большой фан-клуб, который поддерживает ее на концертах, в сети и часто дарит любимой певице подарки. Надя общается со своими поклонниками и действительно пользуется подарками от них.

В комментарии для Instagram своего лейбла Pomitni звезда рассказала о самом странном подарке.

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Намекает, что нравится

На вопрос о самом удивительном подарке от своего фанклуба Дорофеева долго не могла найти ответ. Певица заметила, что ее поклонники всегда дарят ей очень крутые подарки. Чаще это то, что ей действительно нужно.

"Они просто крутые. Чаще всего – это носки. Все знают, что я очень люблю, когда ноги в тепле. И мне постоянно их дарят. Единственное, на что я намекаю, что мне нравятся однотонные. Фан-клуб вообще стал такие крутые подарки дарить . И вещи, которые я реально ношу", — поделилась певица.

Среди подарков часто встречаются и изделия ручной работы, например вышитые вещи, что очень нравится Дорофеевой. Однако звезда вспомнила и о действительно удивительном подарке от фанатов.

"Со странного – щеточка для пупка. Это было интересно", — прокомментировала исполнительница.

Напомним, группа O.TORVALD представила рок-версию трека Нади Дорофеевой "вотсап".

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