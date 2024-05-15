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Надя Дорофеева призналась, как сейчас реагирует на хейт из-за отношений с Кацуриным

15 мая 2024 19:46
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Надя Дорофеева призналась, обращает ли внимание на гневные комментарии о ее новом браке.
Украинская певица Надя Дорофеева вместе с мужем Михаилом Кацуриным. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Популярная украинская певица Надя Дорофеева рассказала, как реагирует на негативные комментарии по поводу ее нового супруга, ресторатора Михаила Кацурина. Звезда призналась, что только сейчас научилась работать со своими эмоциями, а раньше хейт она воспринимала очень болезненно.

Об этом она рассказала в интервью Cosmopolitan.

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Звезда призналась, что тема хейта болезненна для нее, как и для почти каждого украинца сейчас. Негативные эмоции от него артистка сравнивает с "черной дырой, которая не дает нормально жить". Она добавила, что только сейчас научилась воспринимать гневные комментарии пользователей соцсетей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Я бы сравнила страдания от хейта с тяжелой психической болезнью. Думаю, что совсем скоро психологи и ученые скажут нам, что такая болезнь действительно есть, и дадут ей официальное название. Уже прошло время, я это прошла, но только сейчас осознаю, насколько тяжело было. Этот период дал мне понимание: если ты хочешь, чтобы не было хейта, надо просто ничего не делать, спрятаться и сидеть молча. А это не мой выбор", — отметила Дорофеева.

Артистка рассказала о том, что и сейчас время от времени сталкивается с хейтерами, однако это лишь единичные комментарии. Общаясь с известными волонтерами, она поняла, что даже их поступки некоторые украинцы резко критикуют.

Дорофеева со своим мужем ресторатором Кацуриным
Украинская певица Надя Дорофеева вместе с мужем Михаилом Кацуриным. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/

"Знаете, какой самый полезный совет мне дали ребята Лачен и Миша Лебига? Блокировать хейтеров! Я этого раньше не делала, но сейчас точно не время учитывать тупые обиды и брать их близко к сердцу", — добавила исполнительница.

Напомним, певица более семи лет была в браке с музыкантом Владимиром Дантесом, однако в марте 2022 пара сообщила о разрыве. Через некоторое время звезда сообщила о новом романе с ресторатором Мишей Кацуриным, а Дантес стал встречаться с бывшей женой предпринимателя — Дашей Кацуриной.

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Надя Дорофеева показала себя почти обнаженной. А также исполнительница попала в скандал из-за рекламы.

брак
Надя Дорофеева
украинцы
соцсети
отношения
украинские звезды
хейт
Миша Кацурин
любовь

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