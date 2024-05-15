Надя Дорофеева призналась, обращает ли внимание на гневные комментарии о ее новом браке.

Украинская певица Надя Дорофеева вместе с мужем Михаилом Кацуриным. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/

Популярная украинская певица Надя Дорофеева рассказала, как реагирует на негативные комментарии по поводу ее нового супруга, ресторатора Михаила Кацурина. Звезда призналась, что только сейчас научилась работать со своими эмоциями, а раньше хейт она воспринимала очень болезненно.

Об этом она рассказала в интервью Cosmopolitan.

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Звезда призналась, что тема хейта болезненна для нее, как и для почти каждого украинца сейчас. Негативные эмоции от него артистка сравнивает с "черной дырой, которая не дает нормально жить". Она добавила, что только сейчас научилась воспринимать гневные комментарии пользователей соцсетей.

"Я бы сравнила страдания от хейта с тяжелой психической болезнью. Думаю, что совсем скоро психологи и ученые скажут нам, что такая болезнь действительно есть, и дадут ей официальное название. Уже прошло время, я это прошла, но только сейчас осознаю, насколько тяжело было. Этот период дал мне понимание: если ты хочешь, чтобы не было хейта, надо просто ничего не делать, спрятаться и сидеть молча. А это не мой выбор", — отметила Дорофеева.

Артистка рассказала о том, что и сейчас время от времени сталкивается с хейтерами, однако это лишь единичные комментарии. Общаясь с известными волонтерами, она поняла, что даже их поступки некоторые украинцы резко критикуют.

Украинская певица Надя Дорофеева вместе с мужем Михаилом Кацуриным. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/

"Знаете, какой самый полезный совет мне дали ребята Лачен и Миша Лебига? Блокировать хейтеров! Я этого раньше не делала, но сейчас точно не время учитывать тупые обиды и брать их близко к сердцу", — добавила исполнительница.

Напомним, певица более семи лет была в браке с музыкантом Владимиром Дантесом, однако в марте 2022 пара сообщила о разрыве. Через некоторое время звезда сообщила о новом романе с ресторатором Мишей Кацуриным, а Дантес стал встречаться с бывшей женой предпринимателя — Дашей Кацуриной.

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Надя Дорофеева показала себя почти обнаженной. А также исполнительница попала в скандал из-за рекламы.