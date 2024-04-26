Співачка Надя Дорофєєва зізналася, хто був ініціатором дуету з блогером Мішею Лебігою

Українська співачка Надя Дорофєєва на радіостанції "Люкс ФМ". Фото: скриншот з YouTube

Українська співачка і колишня солістка гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва прокоментувала свій новий хіт з відомим блогером. В інтерв’ю відома артистка зізналася, чому вона вирішила заспівати разом з українським стримером Мішею Лебігою.

Про це Надя Дорофєєва розповіла в інтерв’ю на радіостанції "Люкс ФМ" в YouTube.

Читайте також:

Надя Дорофєєва про спільний хіт з Мішею Лебігою

Відома українська виконавиця зізналася, хто перший запропонував зробити дует з Мішею Лебігою. Вона згадує, як саме вони вирішили написати спільну композицію і хто запропонував запустити благодійний стрім, на якому їм вдалося заробити понад шість мільйонів гривень.

Надя Дорофєєва з Мішею Лебігою на благодійному стримі. Фото: Twitch

"Ми були на стримі у Яновича, там глядачі почали писати нам: "Давайте дует". І потім минув місяць, я дзвоню Міші і кажу: "Ну що, який трек робимо?", а він каже: "Ти що, серйозно? Я думав, ти пожартувала". Він після цього запропонував робити стрім, і ми поговорили про те, що ми хочемо робити великий благодійний стрім",— заявила Надя Дорофєєва.

Співачка Надя Дорофєєва на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Також українська співачка розповіла, хто долучився до написання цієї композиції, і як Міша Лебіга виконав свою частину роботи в пісні.

"Склад — мій улюблений. Це мій чоловік Міша Кацурін, це Ваня Кліменко, з яким ми пишемо останні треки, і свій парт, де Міша Лебіга говорить, це цікаво. Я кажу: "Міша, твій час, тобі зараз треба підійти до мікрофона". Він каже: "Ні! О Боже, я нічого не можу". Я кажу: "Роби так, наче ти записуєш сторіс, просто підійти і скажи те, що ти хотів би сказати". Він прийшов, робить дубль, ми це ріжемо і беремо", — також говорить українська співачка.

Пісня Наді Дорофєєвої і Міші Лебігі

Нещодавно колишня солістка гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва несподівано вирішила записати спільну пісню з відомим блогером і стримером Мішею Лебігою. З’явився і кліп, який на сьогоднішній день зібрав майже три мільйони переглядів.

До того ж, кліп посів перше місце серед музичних відео на вкладці "В тренді".

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Надя Дорофєєва показала себе майже оголеною.

Раніше ми розповідали про те, що популярна артистка Надя Дорофєєва потрапила в скандал через рекламу.

Також ми повідомляли про те, що відомий блогер Міша Лебіга зізнався, коли в нього вийде новий хіт.