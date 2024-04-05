Надія Матвєєва знайшла новий дім собаці, яку знайшов військовий

Телеведуча Надія Матвєєва. Фото: пресслужба СТБ

Пів року тому телеведуча Надія Матвєєва взяла на перетримку собаку Люсі. Зараз знаменитість оформила всі документи та знайшла їй гідну родину у Німеччині.

Про зворушливу історію Новини.LIVE повідомила пресслужба телеканалу СТБ.

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Надія Матвєєва про собаку Люсі

Самотнього цуценя знайшов у лісі небайдужий військовий. Того ж вечора собака опинився в центрі, який допомагає важкохворим тваринам. Люсі мала проблеми зі здоров’ям: велику рану на спині, сильну інтоксикацію та гельмінтоз.

За словами Надії Матвєєвої, її серце розтануло, коли вона побачила беззахисне цуценя в одній із ветеринарних клінік та дізналася історію.

"Люсі проживала у мене п’ять місяців. Я присвятила цей час її вихованню, соціалізації, оформленню документів, чипуванню та стерилізації. Серед трьох пропозицій з різних країн (Франція, Кіпр, Німеччина) я обрала родину після онлайн-спілкування", — розповіла телеведуча.

Вони одразу стали брати активну участь у забезпеченні Люсі всім необхідним та підготовки до переїзду.

Надія Матвєєва в дорозі з Люсі. Фото: пресслужба СТБ

Люсі провела в дорозі добу і вже на новому місті має багато вражень. Собака, якого виходила Матвєєва, дружньо поставилася до нової родини та доволі швидко адаптувалася.

"Тепер мені надсилають фото та відео, як Люсі грається та розповідають, що вона все більше звикає до нового дому. Вони мені щиро подякували за те, що я привезла Люсі вже готовою до життя у родині з маленькою донечкою. Бо їхня донечка мріяла про собаку. Батьки до останнього тримали в секреті, що до них їде жити Люсі. Коли дівчинка побачила Люсі, то дуже зраділа", — зазначила Надія.

Телеведуча впевнена, що кожен може зробити щось добре для безпритульних тварин. Кожен пес чи кіт заслуговує на шанс на щасливе життя в люблячій сімʼї.

"Розлучатися було важко. Звісно, що я плакала, коли прощалася з Люсі. Але я залишила її зі спокійним серцем. Я впевнена, що вона в безпеці та у надійних руках. Я радію за неї", — підсумувала Надія.

Надія Матвєєва на прогулянці з Люсі. Фото: пресслужба СТБ

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