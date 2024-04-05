Надежда Матвеева нашла новый дом собаке, которую нашел военный

Телеведущая Надежда Матвеева. Фото: пресс-служба СТБ

Полгода назад телеведущая Надежда Матвеева взяла на передержку собаку Люси. Сейчас знаменитость оформила все документы и нашла ей достойную семью в Германии.

Про трогательную историю Новини.LIVE сообщила пресс-служба телеканала СТБ.

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Надежда Матвеева о собаке Люси

Одинокого щенка нашел в лесу неравнодушный военный. В тот же вечер собака оказалась в центре, который помогает тяжелобольным животным. У Люси были проблемы со здоровьем: большая рана на спине, сильная интоксикация и гельминтоз.

По словам Надежды Матвеевой, ее сердце растаяло, когда она увидела беззащитного щенка в одной из ветеринарных клиник и узнала историю.

"Люси проживала у меня пять месяцев. Я посвятила это время ее воспитанию, социализации, оформлению документов, чипированию и стерилизации. Среди трех предложений из разных стран (Франция, Кипр, Германия) я выбрала семью после онлайн общения", — рассказала телеведущая.

Они сразу стали активно участвовать в обеспечении Люси всем необходимым и подготовки к переезду.

Надежда Матвеева в дороге с Люси. Фото: пресс-служба СТБ

Люси провела в пути сутки и уже в новом городе имеет много впечатлений. Собака, которую выходила Матвеева, дружески отнеслась к новой семье и довольно быстро адаптировалась.

"Теперь мне посылают фото и видео, как Люси играет и рассказывают, что она все больше привыкает к новому дому. Они меня искренне поблагодарили за то, что я привезла Люси уже готовой к жизни в семье с маленькой дочерью. Потому что их дочь мечтала о собаке. Родители до последнего держали в секрете, что к ним едет жить Люси. Когда девочка увидела Люси, то очень обрадовалась", — отметила Надежда.

Телеведущая уверена, что каждый может сделать что-нибудь хорошее для бездомных животных. Каждый пес или кот заслуживает шанса на счастливую жизнь в любящей семье.

"Расставаться было тяжело. Конечно, я плакала когда, прощалась с Люси. Но я оставила ее со спокойным сердцем. Я уверена, что она в безопасности и в надежных руках. Я радуюсь за нее", — подытожила Надежда.

Надежда Матвеева на прогулке с Люси. Фото: пресс-служба СТБ

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