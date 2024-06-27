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Найбільша радість та натхнення — Анна Кошмал привітала красунчика-сина з днем народження

27 червня 2024 11:23
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Анна Кошмал святкує день народження сина — які сюпризи для нього приготувала
Українська акторка Анна Кошмал із сином Мишком. Фото: instagram.com/smorkovkina/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська акторка театру та кіно Анна Кошмал зворушливо привітала свого синочка Мишка із днем народження. Зірка підготувала йому багато сюрпризів.

Відповідними кадрами вона поділилася у Stories на своїй сторінці Instagram.

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Анна Кошмал підготувала для сина багато сюрпризів

Артистка показала, як провела день зі своїм маленьким іменинником. Кошмал організувала для свого сина Михайла багато сюрпризів. Вона замовила для нього гелеві кульки та торт із легендарними бурундуками Чіпом та Дейлом.

Зірка подарувала сину величезний конструктор Lego. Іменинника та його друзів розважав фокусник, від якого Мишко був у захваті.

Найбільша радість та натхнення — Анна Кошмал привітала красунчика-сина з днем народження - фото 1
Акторка Анна Кошмал вітає сина Мишка із його святом. Фото: instagram.com/smorkovkina/
Найбільша радість та натхнення — Анна Кошмал привітала красунчика-сина з днем народження - фото 2
Акторка Анна Кошмал вітає сина Мишка із його святом. Фото: instagram.com/smorkovkina/
Найбільша радість та натхнення — Анна Кошмал привітала красунчика-сина з днем народження - фото 3
Акторка Анна Кошмал вітає сина Мишка із його святом. Фото: instagram.com/smorkovkina/
Найбільша радість та натхнення — Анна Кошмал привітала красунчика-сина з днем народження - фото 4
Акторка Анна Кошмал вітає сина Мишка із його святом. Фото: instagram.com/smorkovkina/
Найбільша радість та натхнення — Анна Кошмал привітала красунчика-сина з днем народження - фото 5
Акторка Анна Кошмал вітає сина Мишка із його святом. Фото: instagram.com/smorkovkina/

"6 років тому народився наш янгол Мишко. Він прийшов, щоб рятувати нас від поганого настрою, суму, лінощів і нормального сну. Наша найбільша радість та натхнення, такий маленький, але вже такий дорослий, наша безумовна любов та втіха. З Днем Народження, Синок", — привітала Кошмал іменинника.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська акторка Анна Кошмал показала себе у сміливому образі. А також зірка ледь не стала жертвою зловмисників.

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Lego

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