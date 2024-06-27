Анна Кошмал празднует день рождения сына - какие сюпризы для него приготовила

Самая большая радость и вдохновение — Анна Кошмал поздравила красавчика-сына с днем рождения
Известная украинская актриса театра и кино Анна Кошмал трогательно поздравила своего сыночка Мишка с днем рождения. Звезда приготовила ему много сюрпризов.
Соответствующими кадрами она поделилась в Stories на своей странице Instagram.
Анна Кошмал подготовила для сына много сюрпризов
Артистка показала, как провела день со своим маленьким именинником. Кошмал организовала для своего сына Михаила много сюрпризов. Она заказала ему гелевые шарики и торт с легендарными бурундуками Чипом и Дейлом.
Звезда подарила сыну огромный конструктор Lego. Именинника и его друзей развлекал фокусник, от которого Миша был в восторге.
"6 лет назад родился наш ангел Миша. Он пришел, чтобы спасать нас от плохого настроения, грусти, лени и нормального сна. Наша самая большая радость и вдохновение, такой маленький, но уже такой взрослый, наша безусловная любовь и утешение. С Днем Рождения, Сынок", — поздравила Кошмал именинника.
Напомним, мы писали о том, что украинская актриса Анна Кошмал показала себя в смелом образе. А также звезда чуть не стала жертвой злоумышленников.
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