Анна Кошмал празднует день рождения сына - какие сюпризы для него приготовила

Украинская актриса Анна Кошмал с сыном Мишей. Фото: instagram.com/smorkovkina/

Известная украинская актриса театра и кино Анна Кошмал трогательно поздравила своего сыночка Мишка с днем рождения. Звезда приготовила ему много сюрпризов.

Соответствующими кадрами она поделилась в Stories на своей странице Instagram.

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Артистка показала, как провела день со своим маленьким именинником. Кошмал организовала для своего сына Михаила много сюрпризов. Она заказала ему гелевые шарики и торт с легендарными бурундуками Чипом и Дейлом.

Звезда подарила сыну огромный конструктор Lego. Именинника и его друзей развлекал фокусник, от которого Миша был в восторге.

Актриса Анна Кошмал поздравляет сына Мишу с его праздником. Фото: instagram.com/smorkovkina/

Актриса Анна Кошмал поздравляет сына Мишу с его праздником. Фото: instagram.com/smorkovkina/

Актриса Анна Кошмал поздравляет сына Мишу с его праздником. Фото: instagram.com/smorkovkina/

Актриса Анна Кошмал поздравляет сына Мишку с его праздником. Фото: instagram.com/smorkovkina/

Актриса Анна Кошмал поздравляет сына Мишу с его праздником. Фото: instagram.com/smorkovkina/

"6 лет назад родился наш ангел Миша. Он пришел, чтобы спасать нас от плохого настроения, грусти, лени и нормального сна. Наша самая большая радость и вдохновение, такой маленький, но уже такой взрослый, наша безусловная любовь и утешение. С Днем Рождения, Сынок", — поздравила Кошмал именинника.

Напомним, мы писали о том, что украинская актриса Анна Кошмал показала себя в смелом образе. А также звезда чуть не стала жертвой злоумышленников.