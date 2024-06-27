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Самая большая радость и вдохновение — Анна Кошмал поздравила красавчика-сына с днем рождения

27 июня 2024 11:23
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Анна Кошмал празднует день рождения сына - какие сюпризы для него приготовила
Украинская актриса Анна Кошмал с сыном Мишей. Фото: instagram.com/smorkovkina/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская актриса театра и кино Анна Кошмал трогательно поздравила своего сыночка Мишка с днем рождения. Звезда приготовила ему много сюрпризов.

Соответствующими кадрами она поделилась в Stories на своей странице Instagram.

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Артистка показала, как провела день со своим маленьким именинником. Кошмал организовала для своего сына Михаила много сюрпризов. Она заказала ему гелевые шарики и торт с легендарными бурундуками Чипом и Дейлом.

Звезда подарила сыну огромный конструктор Lego. Именинника и его друзей развлекал фокусник, от которого Миша был в восторге.

Самая большая радость и вдохновение - Анна Кошмал поздравила красавчика-сына с днем рождения - фото 1
Актриса Анна Кошмал поздравляет сына Мишу с его праздником. Фото: instagram.com/smorkovkina/
Самая большая радость и вдохновение - Анна Кошмал поздравила красавчика-сына с днем рождения - фото 2
Актриса Анна Кошмал поздравляет сына Мишу с его праздником. Фото: instagram.com/smorkovkina/
Самая большая радость и вдохновение - Анна Кошмал поздравила красавчика-сына с днем рождения - фото 3
Актриса Анна Кошмал поздравляет сына Мишу с его праздником. Фото: instagram.com/smorkovkina/
Самая большая радость и вдохновение - Анна Кошмал поздравила красавчика-сына с днем рождения - фото 4
Актриса Анна Кошмал поздравляет сына Мишку с его праздником. Фото: instagram.com/smorkovkina/
Самая большая радость и вдохновение - Анна Кошмал поздравила красавчика-сына с днем рождения - фото 5
Актриса Анна Кошмал поздравляет сына Мишу с его праздником. Фото: instagram.com/smorkovkina/

"6 лет назад родился наш ангел Миша. Он пришел, чтобы спасать нас от плохого настроения, грусти, лени и нормального сна. Наша самая большая радость и вдохновение, такой маленький, но уже такой взрослый, наша безусловная любовь и утешение. С Днем Рождения, Сынок", — поздравила Кошмал именинника.

Напомним, мы писали о том, что украинская актриса Анна Кошмал показала себя в смелом образе. А также звезда чуть не стала жертвой злоумышленников.

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