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Зірка "Сватів" Анна Кошмал зізналася, чому приховує свого чоловіка

28 травня 2024 16:57
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Чому Анна Кошмал зі Сватів приховує свого коханого від публіки
Українська акторка Анна Кошмал на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Молода українська акторка театру і кіно Анна Кошмал розповіла про своє особисте життя. Зірка відомого телесеріалу "Свати" чесно зізналася, чому вона так ретельно приховує свого загадкового коханого, з яким у шлюбі вже понад сім років.

Про це Анна Кошмал розповіла в інтерв’ю в програмі "Ближче до зірок" в YouTube.

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Анна Кошмал про те, чому приховує свого чоловіка

Українська акторка зізнається, чому так ретельно приховує свого коханого від публіки. Анна згадала випадок, коли чоловік дозволив їй оприлюднити одну спільну фотографію, але зробити це зі спеціальним фільтром, і пожартував над своїм віком.

Stories Анни Кошмал
Телезірка Анна Кошмал на селфі зі своїм коханим. Фото: скриншот зі Stories в Instagram

"Насправді, це його бажання. Він не хоче, а я це підтримую. Це мої особисті кордони. Я — відкрита людина, але є речі, в які я не готова впускати інших. Колись пожартували… Ми сфотографувалися і наклали фільтр діснеївський, це перша фотографія, яку мені дозволили. Він каже: "Напиши, тому що він не такий вже і молодий"", — розповіла Анна Кошмал.

Анна Кошмал перед інтервью
Акторка Анна Кошмал перед інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

До того ж, зірка серіалу "Свати" зізналася, чим вона відрізняється від свого чоловіка. Вона наголосила, на чому саме тримаються шлюби, які виходить дуже успішними. 

"Я бачу ціль, не бачу перешкод, а мій чоловік більш раціонально мислить. Я для нього таке заспокійливе в житті, тобто, ми один для одного незамінні. Я впевнена, що на цьому і тримаються найуспішніші шлюби", — також наголосила українська телезірка.

Що відомо про шлюб Анни Кошмал

Українська акторка ретельно ховає свого чоловіка Івана від публіки, проте, інколи вона ділиться подробицями особистого життя. Одного разу Анна Кошмал розповіла, як вона познайомилася зі своїм коханим. Виявляється, це сталося на знімальному майданчику.

Stories Анни Кошмал
Акторка Анна Кошмал зі своїм коханим. Фото: скриншот зі Stories в Instagram

Незабаром чоловік освідчився Анні, однак, довго вони не стали тягнути і зіграли весілля наприкінці 2017 року.

Свадьба Анны Кошмал
Весілля української акторки Анни Кошмал. Фото: Instagram Анни Кошмал

У 2018 році в них народився первісток, якого вони назвали Михайлом. Акторка довго приховувала свого сина і лише декілька років тому почала його показувати на публіку. 

Анна Кошмал со своим маленьким сыном Михаилом
Анна Кошмал зі своїм маленьким сином Михайлом. Фото: Instagram Анни Кошмал
Взрослый сын Анны Кошмал
Дорослий син Анни Кошмал. Фото: Instagram Анни Кошмал

Нагадаємо, ми писали про те, що українська акторка Анна Кошмал показала себе у сміливому образі. 

Раніше ми розповідали про те, що акторка Анна Кошмал повідомила, як ледве не стала жертвою зловмисників.

Також ми повідомляли про те, що зірка "Сватів" Анна Кошмал розкрила секрет довготривалих стосунків з чоловіком. 

шоу-бізнес
Свати
Анна Кошмал
українські зірки

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