Найбільша втрата — знаменитості, які померли у 2023 році
Цьогоріч світ втратив багатьох видатних людей, деякі з них покинули нас завчасно. Серед них є визнанні актори, носії премії "Греммі" та дуже заможні бізнесмени.
Про це пише Sky News.
Тіна Тернер
Співачка була королевою рок-н-ролу, зіркою електричної сцени та однією із найвидатніших голосів останніх десятиліть.
Вона стала популярна ще у 1960-х роках разом із колишнім чоловіком Айком Тернером. Артистка покинула його, бо в їхніх стосунках було домашнє насильство у її бік.
Тернер стала сольною співачкою у 1980-тих. Вона запалила публікою своєю впевненістю, що і в 40 років вона може почати вдалу кар'єру. Її запам'ятали, як сексуальну, талановиту і дуже харизматичну зірку.
Вона померла у віці 83 роки. Тіна Тернер покинула наш світ у своєму будинку в Швейцарії.
Сільвіо Берлусконі
Колишній прем'єр-міністр Італії зміг зробити собі славу одного з найяскравіших, але при цьому й найскандальніших політиків.
Берлусконі запам'ятали, як очільника країни, який брав участь у секс-вечірках з повіями. При таких захопленнях, його вдалося виграти крісло прем'єра тричі — у 1994-1995, 2001-2006 і 2008-2011 роках.
Сільвіо Берлусконі помер після лікування легеневої інфекції, пов’язаної з хронічною лейкемією.
Тоні Беннет
Легендарний поп- та джазовий співак Тоні Беннет за своє життя здобув 20 "Греммі". Він продав мільйони платівок з своїми піснями та міцно увійшов в історії музики.
Френк Сінатра називав його "найкращим співаком у бізнесі". Беннет продовжував виступати навіть у свої 90 років.
Тоні Беннет хворів на хворобу Альцгеймера і помер у віці 96 років.
Джейн Біркін
Британсько-французька актриса та співачка Джейн Біркін була однієї з найвідоміших жінок в історії моди. Саме вона надихнула дизайнера Hermes створити сумку, в яку вміщається все — і ця модель стала легендарною. Щоб купити Hermes Birkin, потрібно чекати приблизно 7 років.
Джейн Біркін померла, коли їй було 76 років. Президент Франції Еммануель Макрон був дуже засмучений такою втратою.
"Вона втілювала свободу, вона співала найкрасивішими словами нашої мови, Джейн Біркін — була французькою іконою", — сказав президент.
Ангус Клауд
"Молода кров" акторського світу Ангус Клауд тільки почав свою кар'єру. Він став популярним після зйомок у серіалі "Ейфорія" з Зендеєю. Клауд зіграв хлопця Феско.
Це була його перша роль, до того він працював у ресторані в Брукліні, Нью-Йорк.
Він загинув від випадкового передозування забороненими речовинами. Йому було всього 25 років.
Мохамед аль-Файєд
Бізнесмен єгипетського походження, який прославився своїм торгівельним центром Harrods і футбольним клубом "Фулхем". Також частина світу його знає, як батька Додді аль-Файєда, який мав роман з принцесою Діаною. Вони разом загинули в автокастрофі в Парижі.
Після їхньої смерті він вів тривалу кампанію, стверджуючи, що катастрофа не була нещасним випадком і що її організували британські служби безпеки.
Статки сім'ї аль-Файєда становили понад 2 мільярда доларів. Бізнесмен помер у віці 94 років і був похований у Лондоні.
Сер Майкл Гембон
Він був одним із перших членів Королівського національного театру у 1960-х роках. Актор зіграв у відомих фільмах "Промова короля", "Госфордський парк" і "Паддінгтон".
Популярність до нього прийшла після ролі директора Гогвортсу. Він назавжди запам'ятається, як Дамболдор, який допоміг перемогти Темного лорда.
Актор покинув нас у віці 82 років.
Меттью Перрі
Культовий актор з серіалу "Друзі" відомий практично у всьому світі. Меттью Перрі зіграв завжди веселого та дуже кумедного Чендлера Бінга, проте в житті сам був дуже нещасний.
Він боровся з різними залежностями, шукав себе і так і не зміг перевершити свою першу роль у сіткомі.
Він помер у 54. На його ім'я заснували фонд, який допомагає людям побороти залежність від шкідливих речовин.
Бенджамін Софонія
Він був британським поетом, письменником, успішним романтиком та зіграв роль Джеремії — проповідника пекла та проклятого вогню у серіалі "Гострі картузи".
Він народився у Бірмінгемі в 1958 році. Його батько був листоношею, а мати — медсестрою. Софанія мав дисклексію, тому залишив школу у 13 років, так і не навчившись писати та читати. Проте це не завадило йому стати одним з найвідоміших поетів сучасної Британії.
Софонія помер у 65 років, через вісім тижнів після того, як у нього діагностували пухлину мозку.
Нагадуємо, що стала відома причина смерті актора оскароносного фільму "Історія кохання".
Раніше ми писали про причину несподіваної смерті Меттью Перрі.
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