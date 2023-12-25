Найбільша втрата — знаменитості, які померли у 2023 році

Сер Майкл Гембон. Фото: стопкадр фільму "Гаррі Поттер"

Цьогоріч світ втратив багатьох видатних людей, деякі з них покинули нас завчасно. Серед них є визнанні актори, носії премії "Греммі" та дуже заможні бізнесмени.

Про це пише Sky News.

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Тіна Тернер

Співачка була королевою рок-н-ролу, зіркою електричної сцени та однією із найвидатніших голосів останніх десятиліть.

Вона стала популярна ще у 1960-х роках разом із колишнім чоловіком Айком Тернером. Артистка покинула його, бо в їхніх стосунках було домашнє насильство у її бік.

Тернер стала сольною співачкою у 1980-тих. Вона запалила публікою своєю впевненістю, що і в 40 років вона може почати вдалу кар'єру. Її запам'ятали, як сексуальну, талановиту і дуже харизматичну зірку.

Вона померла у віці 83 роки. Тіна Тернер покинула наш світ у своєму будинку в Швейцарії.

Тіна Тернер. Фото: REUTERS/Michael Urban​​​​​

Сільвіо Берлусконі

Колишній прем'єр-міністр Італії зміг зробити собі славу одного з найяскравіших, але при цьому й найскандальніших політиків.

Берлусконі запам'ятали, як очільника країни, який брав участь у секс-вечірках з повіями. При таких захопленнях, його вдалося виграти крісло прем'єра тричі — у 1994-1995, 2001-2006 і 2008-2011 роках.

Сільвіо Берлусконі помер після лікування легеневої інфекції, пов’язаної з хронічною лейкемією.

Сільвіо Берлусконі. Фото: Reuters

Тоні Беннет

Легендарний поп- та джазовий співак Тоні Беннет за своє життя здобув 20 "Греммі". Він продав мільйони платівок з своїми піснями та міцно увійшов в історії музики.

Френк Сінатра називав його "найкращим співаком у бізнесі". Беннет продовжував виступати навіть у свої 90 років.

Тоні Беннет хворів на хворобу Альцгеймера і помер у віці 96 років.

Тоні Беннет. Фото: facebook.com/tonybennett/

Джейн Біркін

Британсько-французька актриса та співачка Джейн Біркін була однієї з найвідоміших жінок в історії моди. Саме вона надихнула дизайнера Hermes створити сумку, в яку вміщається все — і ця модель стала легендарною. Щоб купити Hermes Birkin, потрібно чекати приблизно 7 років.

Джейн Біркін померла, коли їй було 76 років. Президент Франції Еммануель Макрон був дуже засмучений такою втратою.

"Вона втілювала свободу, вона співала найкрасивішими словами нашої мови, Джейн Біркін — була французькою іконою", — сказав президент.

Джейн Біркін. Фото: Associated Press

Ангус Клауд

"Молода кров" акторського світу Ангус Клауд тільки почав свою кар'єру. Він став популярним після зйомок у серіалі "Ейфорія" з Зендеєю. Клауд зіграв хлопця Феско.

Це була його перша роль, до того він працював у ресторані в Брукліні, Нью-Йорк.

Він загинув від випадкового передозування забороненими речовинами. Йому було всього 25 років.

Ангус Клауд. Фото: стопкадр серіалу "Ейфорія"

Мохамед аль-Файєд

Бізнесмен єгипетського походження, який прославився своїм торгівельним центром Harrods і футбольним клубом "Фулхем". Також частина світу його знає, як батька Додді аль-Файєда, який мав роман з принцесою Діаною. Вони разом загинули в автокастрофі в Парижі.

Після їхньої смерті він вів тривалу кампанію, стверджуючи, що катастрофа не була нещасним випадком і що її організували британські служби безпеки.

Статки сім'ї аль-Файєда становили понад 2 мільярда доларів. Бізнесмен помер у віці 94 років і був похований у Лондоні.

Мохамед аль-Файєд. Фото: Eamonn McCabe/The Guardian

Сер Майкл Гембон

Він був одним із перших членів Королівського національного театру у 1960-х роках. Актор зіграв у відомих фільмах "Промова короля", "Госфордський парк" і "Паддінгтон".

Популярність до нього прийшла після ролі директора Гогвортсу. Він назавжди запам'ятається, як Дамболдор, який допоміг перемогти Темного лорда.

Актор покинув нас у віці 82 років.

Сер Майкл Гембон. Фото: стопкадр фільму "Гаррі Поттер"

Меттью Перрі

Культовий актор з серіалу "Друзі" відомий практично у всьому світі. Меттью Перрі зіграв завжди веселого та дуже кумедного Чендлера Бінга, проте в житті сам був дуже нещасний.

Він боровся з різними залежностями, шукав себе і так і не зміг перевершити свою першу роль у сіткомі.

Він помер у 54. На його ім'я заснували фонд, який допомагає людям побороти залежність від шкідливих речовин.

Меттью Перрі. Фото: instagram.com/mattyperry4/

Бенджамін Софонія

Він був британським поетом, письменником, успішним романтиком та зіграв роль Джеремії — проповідника пекла та проклятого вогню у серіалі "Гострі картузи".

Він народився у Бірмінгемі в 1958 році. Його батько був листоношею, а мати — медсестрою. Софанія мав дисклексію, тому залишив школу у 13 років, так і не навчившись писати та читати. Проте це не завадило йому стати одним з найвідоміших поетів сучасної Британії.

Софонія помер у 65 років, через вісім тижнів після того, як у нього діагностували пухлину мозку.

Бенджамін Софонія. Фото: стопкадр з серіалу "Гострі картузи"

Нагадуємо, що стала відома причина смерті актора оскароносного фільму "Історія кохання".

Раніше ми писали про причину несподіваної смерті Меттью Перрі.